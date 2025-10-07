हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs WI: गिल को ODI का कप्तान बनाए जाने के बाद गौतम गंभीर के घर पार्टी, जानिए दावत में कौन-कौन होगा शामिल

IND vs WI: गिल को ODI का कप्तान बनाए जाने के बाद गौतम गंभीर के घर पार्टी, जानिए दावत में कौन-कौन होगा शामिल

IND vs WI 2nd Test: गिल को टेस्ट के बाद वनडे फॉर्मेट का कप्तान चुन लिया गया है. ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलेगी. इससे पहले गौतम गंभीर के घर पार्टी रखी गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 07 Oct 2025 07:49 AM (IST)
भारतीय क्रिकेट टीम कुछ दिनों में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी, जहां वनडे और टी20 सीरीज खेली जाएगी. इस सीरीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेलते हुए नजर आएंगे. इस दौरे के लिए टीम इंडिया का एलान हो गया है, जिसमें रोहित शामिल तो हैं लेकिन कप्तान नहीं है. बीसीसीआई ने शुभमन गिल को टेस्ट के बाद वनडे का कप्तान भी नियुक्त कर दिया है. इससे पहले गौतम गंभीर के घर डिनर पार्टी रखी गई है, हालांकि इसका गिल की कप्तानी या टीम सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है.

दरअसल भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. हेड कोच गौतम गंभीर का घर दिल्ली में ही है, इस वजह से उन्होंने खिलाड़ियों को अपने घर पर खाने के लिए आमंत्रित किया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सभी खिलाड़ियों को इस डिनर पार्टी के लिए आमंत्रित किया गया है. ये पार्टी भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट से पहले होगी.

कब होगी पार्टी?

रिपोर्ट के अनुसार बुधवार, 8 अक्टूबर को अरुण जेटली स्टेडियम में अभ्यास सत्र खत्म करने के बाद पूरी टीम गौतम गंभीर के घर डिनर पर जाएगी. शुभमन गिल की कप्तानी वाली इस टीम ने वेस्टइंडीज को अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट में बुरी तरह हराया. अब दूसरा टेस्ट ड्रा भी हुआ तो टीम इंडिया सीरीज जीत जाएगी.

कब है भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट शुक्रवार 10 अक्टूबर से खेला जाएगा. ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा. इस वेन्यू पर इससे पहले 35 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं, यहां 2 साल बाद पहला टेस्ट खेला जा रहा है.

अरुण जेटली स्टेडियम में इससे पहले 7 बार भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट खेला जा चुका है. 2 बार वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को हराया है जबकि सिर्फ 1 बार ही भारतीय टीम वेस्टइंडीज को हरा पाई है. अन्य 4 मैच ड्रा पर समाप्त हुए हैं.

भारतीय टेस्ट स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, एन जगदीसन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव.

Published at : 07 Oct 2025 07:49 AM (IST)
Arun Jaitley Stadium India Vs West Indies IND Vs WI INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR SHUBMAN GILL
