'जितना हमारे लिए चाय बनाना आसान, उतना ही विराट के लिए रन...', कोहली के शतक पर सहवाग का रिएक्शन

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार को रांची में तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया. इस मैच में विराट कोहली ने रिकॉर्ड 135 रनों की शानदार पारी खेली. 'प्लेयर ऑफ द मैच' बने विराट कोहली ने 120 गेंदों की अपनी पारी में 11 चौके और 7 छक्के लगाए. विराट की इस शानदार पारी पर कई दिग्गज क्रिकेटरों ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन पूर्व भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने जो कहा, वो वायरल हो गया.

आज भी वही भूख, वही जुनून- कोहली के शतक पर वीरेंद्र सहवाग

विराट कोहली के 52वें वनडे शतक पर वीरेंद्र सहवाग ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "विराट कोहली ने फिर दिखाया रन बनाना उनके लिए उतना ही आसान है, जितना हमारे लिए चाय बनाना. 52वां वनडे शतक. कोहली रिकॉर्ड का पीछा नहीं कर रहे हैं, रिकॉर्ड कोहली का पीछा कर रहे हैं. आज भी वही भूख, वही जुनून. किंग तो किंग ही रहता है!"

Virat Kohli ne phir dikhaya run banana unke liye utna hi aasaan hai jitna hamare liye chai banana. 52nd ODI century. Kohli is not chasing records, records are chasing Kohli. Aaj bhi bhook wahi, junoon wahi.

King stays King ! pic.twitter.com/HhhCAQgj7p — Virrender Sehwag (@virendersehwag) November 30, 2025

भारत के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने भी विराट के अंदर रनों की भूख की तारीफ की. उन्होंने कहा, "विराट कोहली के लिए एक और खास दिन. 52वां शतक, अब भी निरंतरता और रनों की भूख के नए मानक तय कर रहे हैं. बहुत बेहतरीन पारी."

Another special day for @imVkohli 52nd ODI hundred and still setting the standard for consistency and hunger. Brilliant innings. 💯🇮🇳 pic.twitter.com/IXrCyjkcyg — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) November 30, 2025

Bus mujhse 52 century's jayda 🤣 waiting kab @imVkohli bhaiya aap 100 century's jayda honge mujhse ❤️🧿 🐐 🇮🇳 #INDVSSAODI https://t.co/osWQrTfJ2R — Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) November 30, 2025

वहीं भारत के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान ने कहा कि विराट कोहली का शतक लगाने के बाद सेलिब्रेशन बताता है कि यह पारी उनके लिए क्या महत्व रखती है. रॉबिन उथप्पा और युजवेंद्र चहल ने भी विराट की बेहतरीन पारी पर प्रतिक्रिया दी है.