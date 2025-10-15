हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 ट्रेड डील पर बड़ा खुलासा, केएल राहुल पर KKR की पैनी नजर, संजू सैमसन को लेकर भी फंसा पेंच

IPL 2026 Trade Deal KL Rahul And Sanju Samson: केएल राहुल और संजू सैमसन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. आईपीएल 2026 में इन खिलाड़ियों को अपनी टीम में लेने के लिए कई फ्रेंचाइजी आगे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 15 Oct 2025 07:04 PM (IST)
KL Rahul And Sanju Samson In IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के शुरू होने में अभी काफी समय है, लेकिन इससे पहले ही खिलाड़ियों की अदला-बदली शुरू हो रही है. भारत के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल और संजू सैमसन अपनी पुरानी टीम छोड़कर नई फ्रेंचाइजी का जॉइन कर सकते हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली कैपिटल्स की टीम राजस्थान रॉयल्स (RR) के साथ बड़ी ट्रेड डील करने के लिए तैयार है. वहीं केएल राहुल को खरीदने में शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) दिलचस्पी दिखा रही है.

केएल राहुल के लिए KKR लगाएगी बड़ा दांव

आईपीएल 2025 में केएल राहुल दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे, लेकिन राहुल ने आईपीएल के 18वें सीजन में खुद को कप्तानी से दूर रखा था, जिससे वे अपनी बल्लेबाजी पर ज्यादा ध्यान दे सकें. राहुल का पिछले सीजन परफॉर्मेंस भी बेहतर रहा. केएल राहुल ने 13 मैचों में 53.9 की औसत से 539 रन बनाए. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, अब कोलकाता की टीम केएल राहुल को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है, जिससे KKR को विकेटकीपर के साथ ही एक ओपनिंग बल्लेबाज भी मिल जाए.

संजू सैमसन को लेकर फंसा पेंच

संजू सैमसन काफी समय से राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े हैं, लेकिन अब संजू खुद ही इस फ्रेंचाइजी से अलग होना चाहते हैं. संजू ने RR से खुद ही उन्हें रिलीज करने के लिए कह दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली कैपिटल्स की टीम सैमसन को अपनी टीम में शामिल करने के लिए राजस्थान रॉयल्स के साथ ट्रेड डील कर सकती है. दिल्ली ने संजू सैमसन को लेने का तो फैसला कर लिया है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया है कि वे राजस्थान को संजू के बदले कौन सा प्लेयर देगी. इन सभी बातों से ये तय है कि संजू सैमसन आईपीएल 2026 में नई टीम में नजर आएंगे.

बिना शादी के तीन बच्चों के पिता हैं ये क्रिकेटर, 164 मैचों में 2968 रन और 199 विकेट लेने वाला ये खिलाड़ी कौन

Published at : 15 Oct 2025 07:04 PM (IST)
Delhi Capitals KKR SANJU SAMSON KL RAHUL IPL 2026
