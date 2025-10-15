वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम का नाम आते ही सबसे पहले जिन खिलाड़ियों की झलक दिमाग में आती है, उनमें ड्वेन ब्रावो का नाम जरूर शामिल होता है. ब्रावो ने मैदान पर अपने स्टाइल, म्यूजिक और ऑलराउंड परफॉर्मेंस से करोड़ों फैंस का दिल जीता है, लेकिन क्रिकेट के साथ-साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी इस बात को जानकर हैरान रह जाएंगे आप...

बिना शादी के तीन बच्चों के पिता हैं ब्रावो

ब्रावो भले ही क्रिकेट के मैदान में शांत स्वभाव के खिलाड़ी माने जाते हों, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में रोमांस और ग्लैमर की कमी नहीं रही है. क्रिकेटर दीपक चाहर ने एक टीवी शो में खुलासा किया था कि ड्वेन ब्रावो बिना शादी किए ही तीन बच्चों के पिता हैं. दीपक ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि, “ब्रावो हर साल आईपीएल में नई गर्लफ्रेंड लेकर आते हैं, ये शायद वेस्टइंडीज की कल्चर का हिस्सा है.”

ब्रावो के नाम कई खूबसूरत मॉडलों और पर्सनालिटीज से जुड़ चुका है, जिनमें सबसे चर्चित हैं रेजिना रामजित (Barbados की मॉडल) और खिता गोंजालविस. इन दोनों से उनका रिश्ता लंबे समय तक चर्चा में रहा.

खिता गोंजालविस, ब्रावो की सबसे चर्चित पार्टनर

खिता गोंजालविस न केवल ब्रावो की पार्टनर हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल शेफ भी हैं. उन्होंने फ्रांस, इटली और अमेरिका से शेफ की ट्रेनिंग ली है. फिलहाल खिता अपने एक बेटे और ब्रावो के साथ त्रिनिदाद में रहती हैं.

वो अक्सर ब्रावो को स्टेडियम में सपोर्ट करती नजर आती हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. उनकी खूबसूरती और स्टाइल सेंस ने उन्हें कैरेबियन की ग्लैमरस हस्तियों में शुमार कर दिया है.

ब्रावो के तीनों बच्चे अलग-अलग रिश्तों से हैं, लेकिन वह सबके साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखते हैं और एक जिम्मेदार पिता की भूमिका निभाते हैं.

मैदान पर भी रिकॉर्ड्स के धनी हैं ब्रावो

ड्वेन ब्रावो ने वेस्टइंडीज टीम के लिए तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन किया है.

टेस्ट क्रिकेट: 40 मैचों में 2200 रन और 86 विकेट

वनडे: 164 मैचों में 2968 रन और 199 विकेट

टी20 इंटरनेशनल: 91 मैचों में 1255 रन और 78 विकेट

वहीं, आईपीएल में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए 161 मैचों में 1560 रन बनाए और 183 विकेट झटके.