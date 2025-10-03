दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 448 रन बना लिए हैं. दूसरे दिन स्टंप्स के समय रवींद्र जडेजा 104 रन बनाकर नाबाद लौटे. पहली पारी में टीम इंडिया की कुल बढ़त 286 रनों की हो गई है, इससे पहले वेस्टइंडीज की पहली पारी मात्र 162 रनों पर सिमट गई थी. खेल समाप्त होने तक रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं.

भारतीय टीम ने दूसरे दिन 121/2 के स्कोर से अपनी पारी को आगे बढ़ाया. कप्तान शुभमन गिल 50 रन बनाकर आउट हो गए, गिल पिछले 47 साल में ऐसे पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने बतौर कप्तान अपने पहले घरेलू टेस्ट मैच में फिफ्टी लगाई हो. इस मामले में उन्होंने सुनील गावस्कर की बराबरी कर ली है. दूसरी ओर केएल राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए. राहुल ने लगभग 9 साल बाद किसी घरेलू टेस्ट मैच में शतक लगाया है.

जुरेल-जडेजा भी चमके

भारतीय टीम ने 218 के स्कोर पर केएल राहुल के रूप में चौथा विकेट गंवाया था. उसके बाद ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा ने कमान संभाली. उनके बीच 206 रनों की विशाल पार्टनरशिप हुई. जुरेल 125 रन बनाकर आउट हुए, ये उनके टेस्ट करियर का पहला शतक भी रहा. उनके कुछ देर बाद ही रवींद्र जडेजा ने अपने टेस्ट करियर का छठा शतक लगाया. टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में उन्होंने एमएस धोनी की बराबरी कर ली है. धोनी ने भी अपने टेस्ट करियर में 6 शतक लगाए थे.

वेस्टइंडीज के लिए अब तक सबसे ज्यादा विकेट कप्तान रोस्टन चेज ने लिए, जिन्होंने साई सुदर्शन और शुभमन गिल का विकेट लिया. वहीं जेडन सील्स, खैरी पिएर और जोमेल वारिकन ने एक-एक विकेट लिया.

यह भी पढ़ें:

ध्रुव जुरेल ने पहला टेस्ट शतक लगाकर रचा कीर्तिमान, वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐसा करने वाले 5वें भारतीय बने

Women World Cup Points Table: बांग्लादेश से भी पीछे हैं टीम इंडिया, देखें 3 मैचों के बाद कैसी है अंक तालिका; कौन सी टीम कहां?