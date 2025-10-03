हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Women World Cup Points Table: बांग्लादेश से भी पीछे हैं टीम इंडिया, देखें 3 मैचों के बाद कैसी है अंक तालिका; कौन सी टीम कहां?

Women World Cup Points Table: बांग्लादेश से भी पीछे हैं टीम इंडिया, देखें 3 मैचों के बाद कैसी है अंक तालिका; कौन सी टीम कहां?

Women World Cup Points Table: आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 में अभी 3 मैच खेले जा चुके हैं. गुरुवार को बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया. आज इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला है.

03 Oct 2025 01:53 PM (IST)
असीसी महिला विश्व कप 2025 का आयोजन जारी है. भारत ने पहले मैच में श्रीलंका को हराया था, इसके बाद सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर अभियान की शुरुआत की. तीसरा मुकाबला गुरुवार को खेला गया, जिसमें उलटफेर करते हुए बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया. आज इंग्लैंड महिला क्रिकट टीम और साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम (ENG-W vs SA-W) के बीच मैच है. जानिए अभी अंक तालिका में कौन सी टीम कहां है?

महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में कुल 8 टीमें खेल रही हैं. 6 टीमें (भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड) अपना पहला मैच खेल चुकी है. इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका आज टूर्नामेंट का अपना पहला मैच खेलेगी. इस कारण इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका अभी अंक तालिका में क्रमश 7वें और 8वें नंबर पर हैं.

पहले नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया

6 में से 3 टीमें जीती हैं और 3 हारी हैं. ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और टीम इंडिया के 2-2 अंक हैं. बता दें कि जीतने वाली टीम को 2 अंक मिलते हैं. नेट रन रेट के आधार पर ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है, टीम का नेट रन रेट +1.780 का है. बांग्लादेश का नेट रन रेट (+1.623) भारतीय टीम के नेट रन रेट (+1.255) से बेहतर है. क्योंकि टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था. बांग्लादेश ने पहले पाकिस्तान को 129 रनों पर ढेर कर दिया था, इसके बाद लक्ष्य को 32वें ओवर में हासिल कर 7 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की थी. अंक तालिका में बांग्लादेश दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर है.


Women World Cup Points Table: बांग्लादेश से भी पीछे हैं टीम इंडिया, देखें 3 मैचों के बाद कैसी है अंक तालिका; कौन सी टीम कहां?

न्यूजीलैंड का नेट रन रेट सबसे खराब

अपना पहला मैच खेल चुकी सभी 6 टीमों में सबसे खराब नेट रन रेट न्यूजीलैंड (-1.780) का है, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट के दूसरे मैच में हराया था. न्यूजीलैंड छठे नंबर पर है. पाकिस्तान का नेट रन रेट (-1.623) श्रीलंका (-1.255) से खराब है, इसलिए वह 5वें स्थान पर है. भारत और पाकिस्तान का अगला मैच एक दूसरे के खिलाफ 5 अक्टूबर को है.

03 Oct 2025 01:53 PM (IST)
World Cup Points Table Indian Women Cricket Team Australia Women Cricket Team Pakistan Women Cricket Team ICC Women's ODI World Cup 2025 Women World Cup 2025 Points Table Bangladesh Women Cricket Team
