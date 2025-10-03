हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटध्रुव जुरेल ने पहला टेस्ट शतक लगाकर रचा कीर्तिमान, वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐसा करने वाले 5वें भारतीय बने

ध्रुव जुरेल ने पहला टेस्ट शतक लगाकर रचा कीर्तिमान, वेस्टइंडीज के खिलाफ ऐसा करने वाले 5वें भारतीय बने

IND vs WI Live: ध्रुव जुरेल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगा दिया है.उन्होंने 190 गेंद में सेंचुरी पूरी की, इसमें उन्होंने 12 चौके और 2 छक्के लगाए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 03 Oct 2025 04:25 PM (IST)
ध्रुव जुरेल ने अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगा दिया है. उन्होंने यह मुकाम अहमदाबाद में खेले जा रहे वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट (IND vs WI Live) में किया. उन्होंने 190 गेंद में सेंचुरी पूरी की, इसमें उन्होंने 12 चौके और 2 छक्के लगाए. जुरेल टेस्ट क्रिकेट इतिहास में शतक लगाने वाले कुल 12वें भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बने हैं. वहीं यह साल 2025 में भारतीय विकेटकीपरों द्वारा लगाई गई तीसरी सेंचुरी रही. उनसे पहले ऋषभ पंत इस साल 2 शतक जड़ चुके हैं.

ऐसा करने वाले 5वें भारतीय विकेटकीपर

वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी टेस्ट डेब्यू सेंचुरी लगाने वाले ध्रुव जुरेल पांचवें भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. उनसे पहले विजय मांजरेकर, फारुख इंजीनियर, अजय रात्रा और ऋद्धिमान साहा ऐसा कर चुके हैं. उनका पहला शतक टेस्ट करियर की 9वीं पारी में आया है और इससे पहले वो सिर्फ एक फिफ्टी लगा पाए थे. इस शतक से पहले जुरेल का टेस्ट में सर्वोच्च स्कोर 90 रन का था, जो उन्होंने 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाए थे.

ध्रुव जुरेल ने यह शतक पांचवें क्रम पर बैटिंग करते हुए लगाया है और उन्हें प्लेइंग इलेवन में इसलिए जगह मिल पाई क्योंकि ऋषभ पंत अभी चोटिल हैं. यह भी गौर करने वाली बात है कि भारतीय टेस्ट टीम में नंबर-3 बल्लेबाज का स्लॉट अब भी खाली है, क्योंकि साई सुदर्शन लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. इस शतकीय पारी से कहीं ना कहीं जुरेल ने सुदर्शन को भी सचेत कर दिया होगा.

ध्रुव जुरेल के टेस्ट करियर पर नजर डालें तो उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू किया था. वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पूर्व उन्होंने 8 पारियों में 255 रन बनाए थे. उनके टेस्ट आंकड़े कुछ खास नहीं थे, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ आए शतक से उन्होंने टीम इंडिया में जगह पक्की करने का दावा ठोक दिया है.

आखिर सगी बहन की शादी में क्यों नहीं पहुंचे अभिषेक शर्मा? कोमल ने किया अपने भाई को मिस

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 03 Oct 2025 04:12 PM (IST)
Live Cricket Score IND Vs WI 1st Test Dhruv Jurel IND Vs WI
