रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में इतिहास रचा, उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम किया. रोहित ने 57 रनों की पारी में 3 छक्के जड़े थे, जिसके साथ वह वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने. करीब 10 साल से ये रिकॉर्ड अफरीदी के नाम था. इसके बाद रोहित और अफरीदी की तुलना भारत के पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन को अच्छी नहीं लगी, उन्होंने इसे सेब की तुलना संतरे से करने जैसा बताया.

टीम इंडिया ने रांची में खेले गए पहले वनडे में 17 रनों से जीत दर्ज की, ये मुकाबला आखिरी ओवर तक रोमांचक रहा. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 349 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. विराट कोहली ने 135 रनों की शानदार पारी खेली. रोहित शर्मा और केएल राहुल ने अर्धशतकीय पारियां खेली. रोहित ने 3 छक्के लगाकर अफरीदी के वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ा. पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने रोहित शर्मा और शाहीद अफरीदी के रिकॉर्ड की तुलना पर कहा, "मुझे लगता है, अगर इसकी तुलना शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड से की जाए, तो यह सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है."

रोहित शर्मा का इम्पैक्ट बड़ा- अतुल वासन

अतुल वासन ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "अगर ये शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड से मिलाया जाए तो ये सेब की तुलना संतरे से करने जैसा है. क्योंकि एक ओपनर के लिए ये कर पाना बहुत बड़ी बात है. अफरीदी का रोल यही था कि बाद में आकर ऐसा खेलना, पारी का अंत करना. लेकिन बतौर ओपनर, कोई 100 पारी से कम में इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाता है तो वो बताता है कि उनका जो इम्पैक्ट रहा है भारतीय टीम पर वो कितना बड़ा रहा है."



उन्होंने आगे कहा, "ये एक चीज से आप जज कर सकते हैं कि अगर आपका ओपनर इतने अच्छे शॉट्स खेलता है तो कितनी बार वो आपको मैच जिताता है. वो बतौर ओपनर आपका स्ट्राइक रेट बनाकर रखता है, तो ये दर्शाता है कि वो और टीम इंडिया इतनी सफल क्यों है."

वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज