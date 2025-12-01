हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'सेब की तुलना संतरे से...', रोहित शर्मा की तुलना अफरीदी से करने पर भड़के पूर्व क्रिकेटर; दिया बड़ा बयान

IND vs SA ODI: रोहित शर्मा की तुलना शाहिद अफरीदी से करने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा कि ये सेब की तुलना संतरे से करने जैसा है. रोहित ने रविवार को अफरीदी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था.

By : शिवम | Updated at : 01 Dec 2025 03:22 PM (IST)
रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में इतिहास रचा, उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम किया. रोहित ने 57 रनों की पारी में 3 छक्के जड़े थे, जिसके साथ वह वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने. करीब 10 साल से ये रिकॉर्ड अफरीदी के नाम था. इसके बाद रोहित और अफरीदी की तुलना भारत के पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन को अच्छी नहीं लगी, उन्होंने इसे सेब की तुलना संतरे से करने जैसा बताया.

टीम इंडिया ने रांची में खेले गए पहले वनडे में 17 रनों से जीत दर्ज की, ये मुकाबला आखिरी ओवर तक रोमांचक रहा. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 349 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. विराट कोहली ने 135 रनों की शानदार पारी खेली. रोहित शर्मा और केएल राहुल ने अर्धशतकीय पारियां खेली. रोहित ने 3 छक्के लगाकर अफरीदी के वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ा. पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने रोहित शर्मा और शाहीद अफरीदी के रिकॉर्ड की तुलना पर कहा, "मुझे लगता है, अगर इसकी तुलना शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड से की जाए, तो यह सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है."

रोहित शर्मा का इम्पैक्ट बड़ा- अतुल वासन

अतुल वासन ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "अगर ये शाहिद अफरीदी के रिकॉर्ड से मिलाया जाए तो ये सेब की तुलना संतरे से करने जैसा है. क्योंकि एक ओपनर के लिए ये कर पाना बहुत बड़ी बात है. अफरीदी का रोल यही था कि बाद में आकर ऐसा खेलना, पारी का अंत करना. लेकिन बतौर ओपनर, कोई 100 पारी से कम में इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाता है तो वो बताता है कि उनका जो इम्पैक्ट रहा है भारतीय टीम पर वो कितना बड़ा रहा है."

उन्होंने आगे कहा, "ये एक चीज से आप जज कर सकते हैं कि अगर आपका ओपनर इतने अच्छे शॉट्स खेलता है तो कितनी बार वो आपको मैच जिताता है. वो बतौर ओपनर आपका स्ट्राइक रेट बनाकर रखता है, तो ये दर्शाता है कि वो और टीम इंडिया इतनी सफल क्यों है."

वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

  • रोहित शर्मा (भारत)- 352*
  • शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान)- 351
  • क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)- 331
  • सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)- 270
  • एमएस धोनी (भारत)- 229

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 01 Dec 2025 03:22 PM (IST)
Atul Wassan Rohit Sharma Record  India Vs South Africa IND Vs SA ODI Series Rohit SHarma SHAHID AFRIDI IND VS SA
अबाउट असकरियर्स

Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
