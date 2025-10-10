हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC Women's World Cup 2025 Points Table: टॉप-4 में पहुंची साउथ अफ्रीका, टीम इंडिया को हुआ नुकसान, देखें महिला विश्व कप की अंक तालिका

ICC Women's World Cup 2025 Points Table: टॉप-4 में पहुंची साउथ अफ्रीका, टीम इंडिया को हुआ नुकसान, देखें महिला विश्व कप की अंक तालिका

ICC Women's World Cup 2025 Points Table: महिला विश्व कप 2025 के 10वें मैच में साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 3 विकेट से हराया. जानिए इस मैच के बाद सभी टीमों के अंक, पोजीशन और नेट रन रेट की जानकारी.

By : शिवम | Updated at : 10 Oct 2025 08:31 AM (IST)
Preferred Sources

एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में हुए मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारतीय महिला टीम को 3 विकेट से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 251 रन बनाए थे, ऋचा घोष ने 94 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी. लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका का मिडिल आर्डर भी लड़खड़ाया लेकिन नादिन डे क्लर्क ने अंत में 84 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर अपनी टीम को विजयी बनाया. जानिए इस मैच के बाद आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की अंक तालिका में कौन सी टीम कहां है?

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम की ये इस विश्व कप की पहली हार है. इससे पहले टीम ने शुरूआती दोनों मैच जीते थे, लेकिन मुश्किल ये हैं कि अब टीम के अगले 3 मैच बड़ी टीम (ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड) के खिलाफ हैं. अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड टॉप 2 पर काबिज हैं. इस जीत से साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम ने भी टॉप 4 में एंट्री कर ली है.

आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की अंक तालिका में टॉप 4 टीमें

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 3 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं जबकि 1 मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. इस वजह से टीम के 5 अंक हैं, टीम का नेट रन रेट +1.960 का है. दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है, जिसने अपने दोनों मैच जीते हैं. 4 अंकों के साथ इंग्लैंड का नेट रन रेट +1.757 है.

भारतीय टीम अंक तालिका में अभी तीसरे स्थान पर है. टीम इंडिया ने 3 में से 2 मैच जीते हैं और 1 हारा है. इंग्लैंड की तरह भारत के भी 4 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट (+0.959) के मामले में इंडिया पीछे हैं.

साउथ अफ्रीका ने भारत को हराकर टॉप 4 में जगह बना ली है, लेकिन नेट रन रेट के मामले में टीम को काफी सुधार की जरुरत है. साउथ अफ्रीका ने 3 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं और 1 हारा है. 4 अंकों के साथ टीम का नेट रन रेट माइनस (-0.888) में है.

अंक तालिका में पाकिस्तान सबसे नीचे

बांग्लादेश ने 2 मैच खेले हैं, एक में पाकिस्तान को हराया और दूसरे में भारत से हार गई. टीम के 2 अंक हैं लेकिन नेट रन रेट (+0.573) साउथ अफ्रीका से भी बेहतर है. छठे नंबर पर श्रीलंका है, जिसे अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश है. टीम ने 1 मैच हारा है और 1 मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ है. 1 अंकों के साथ श्रीलंका का नेट रन रेट -1.255 है.

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में अभी तक खेले अपने सभी मैच हारे हैं. न्यूजीलैंड ने 2 मैच खेले हैं, जबकि पाकिस्तान महिला टीम अपने शुरूआती 3 मैच हार चुकी है. नेट रन रेट के आधार पर न्यूजीलैंड (-1.485) 7वें और पाकिस्तान (-1.887) सबसे नीचे 8वें नंबर पर है.

आज किसका मैच है?

महिला विश्व कप 2025 में आज (10 अक्टूबर) न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मैच है. भारत का अगला मैच रविवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 10 Oct 2025 08:31 AM (IST)
Tags :
World Cup Points Table Indian Women Cricket Team Australia Women Cricket Team IND W Vs SA W England Women Cricket Team ICC Women's ODI World Cup 2025 Women World Cup 2025 Points Table
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Nobel Peace Prize: ट्रंप को मिलेगा शांति का नोबेल या नहीं? ऐलान से पहले समिति को सता रहा इस बात डर
ट्रंप को मिलेगा शांति का नोबेल या नहीं? ऐलान से पहले समिति को सता रहा इस बात डर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
इंडिया
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: संसदीय बोर्ड की बैठक आज, उम्मीदवारों की लिस्ट होगी फाइनल!
Ayodhya Blast: सीएम योगी ने अयोध्या धमाके पर पैनी नजर रखने के दिए निर्देश | Breaking
RSS Worker Assault: बैतूल में RSS प्रचारक पर हमला, 5 आरोपी गिरफ्तार
Bihar Assembly Elections: Congress संभावित Candidates List, इन बड़े नेताओं को मिल सकता है टिकट!
Toxic Cough Syrup: MP में 24 बच्चों की मौत, SC में सुनवाई, Ranganathan Govindan गिरफ्तार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Nobel Peace Prize: ट्रंप को मिलेगा शांति का नोबेल या नहीं? ऐलान से पहले समिति को सता रहा इस बात डर
ट्रंप को मिलेगा शांति का नोबेल या नहीं? ऐलान से पहले समिति को सता रहा इस बात डर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
मुलायम सिंह यादव: पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के मैदान तक, कैसे चहेते 'नेताजी' बने साधारण किसान के बेटे
इंडिया
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
गीता पढ़कर मुस्लिम से बना हिंदू... पाकिस्तान के आरिफ अजाकिया का बाबा बागेश्वर ने पूछ दिया ये सवाल, वीडियो वायरल
स्पोर्ट्स
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
'मेरे साथ भी यही हुआ था…', रोहित की कप्तानी जाने पर बोले सौरव गांगुली, शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
'चुपचाप लड़ाईयां लड़ना ही मेरा तरीका है', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
'अपनी लड़ाईयां लड़ना ही मेरा...', 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर दीपिका पादुकोण ने तोड़ी चुप्पी
लाइफस्टाइल
Karwa Chauth 2025: पिया मन भाए और पड़ोसन देखती रह जाए... इस करवाचौथ पहनें ऐसी ट्रेंडी और स्टाइलिश साड़ी
पिया मन भाए और पड़ोसन देखती रह जाए... इस करवाचौथ पहनें ऐसी ट्रेंडी और स्टाइलिश साड़ी
जनरल नॉलेज
इतिहास हो चुकी हैं भारतीय डाक की ये सर्विसेज, नाम देख लेंगे तो याद आ जाएगा बचपन
इतिहास हो चुकी हैं भारतीय डाक की ये सर्विसेज, नाम देख लेंगे तो याद आ जाएगा बचपन
ट्रेंडिंग
ट्रंप को नोबेल! नेतन्याहू ने पोस्ट किया फोटो तो यूजर्स ने लगाया रोता हुआ बच्चा, किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स
ट्रंप को नोबेल! नेतन्याहू ने पोस्ट किया फोटो तो यूजर्स ने लगाया रोता हुआ बच्चा, किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget