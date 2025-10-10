एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में हुए मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारतीय महिला टीम को 3 विकेट से हराया. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 251 रन बनाए थे, ऋचा घोष ने 94 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी. लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका का मिडिल आर्डर भी लड़खड़ाया लेकिन नादिन डे क्लर्क ने अंत में 84 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर अपनी टीम को विजयी बनाया. जानिए इस मैच के बाद आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की अंक तालिका में कौन सी टीम कहां है?

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम की ये इस विश्व कप की पहली हार है. इससे पहले टीम ने शुरूआती दोनों मैच जीते थे, लेकिन मुश्किल ये हैं कि अब टीम के अगले 3 मैच बड़ी टीम (ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड) के खिलाफ हैं. अभी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड टॉप 2 पर काबिज हैं. इस जीत से साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम ने भी टॉप 4 में एंट्री कर ली है.

आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की अंक तालिका में टॉप 4 टीमें

ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने 3 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं जबकि 1 मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. इस वजह से टीम के 5 अंक हैं, टीम का नेट रन रेट +1.960 का है. दूसरे स्थान पर इंग्लैंड है, जिसने अपने दोनों मैच जीते हैं. 4 अंकों के साथ इंग्लैंड का नेट रन रेट +1.757 है.

भारतीय टीम अंक तालिका में अभी तीसरे स्थान पर है. टीम इंडिया ने 3 में से 2 मैच जीते हैं और 1 हारा है. इंग्लैंड की तरह भारत के भी 4 अंक हैं, लेकिन नेट रन रेट (+0.959) के मामले में इंडिया पीछे हैं.

साउथ अफ्रीका ने भारत को हराकर टॉप 4 में जगह बना ली है, लेकिन नेट रन रेट के मामले में टीम को काफी सुधार की जरुरत है. साउथ अफ्रीका ने 3 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं और 1 हारा है. 4 अंकों के साथ टीम का नेट रन रेट माइनस (-0.888) में है.

अंक तालिका में पाकिस्तान सबसे नीचे

बांग्लादेश ने 2 मैच खेले हैं, एक में पाकिस्तान को हराया और दूसरे में भारत से हार गई. टीम के 2 अंक हैं लेकिन नेट रन रेट (+0.573) साउथ अफ्रीका से भी बेहतर है. छठे नंबर पर श्रीलंका है, जिसे अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश है. टीम ने 1 मैच हारा है और 1 मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ है. 1 अंकों के साथ श्रीलंका का नेट रन रेट -1.255 है.

न्यूजीलैंड और पाकिस्तान ने आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में अभी तक खेले अपने सभी मैच हारे हैं. न्यूजीलैंड ने 2 मैच खेले हैं, जबकि पाकिस्तान महिला टीम अपने शुरूआती 3 मैच हार चुकी है. नेट रन रेट के आधार पर न्यूजीलैंड (-1.485) 7वें और पाकिस्तान (-1.887) सबसे नीचे 8वें नंबर पर है.

आज किसका मैच है?

महिला विश्व कप 2025 में आज (10 अक्टूबर) न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच मैच है. भारत का अगला मैच रविवार को ऑस्ट्रेलिया के साथ है.