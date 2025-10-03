पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने भारत के खिलाफ उगला जहर, मोहसिन नकवी के समर्थन में बोला- टीम इंडिया...

एशिया कप ट्रॉफी विवाद अभी सुलझा नहीं है. एशियाई चैंपियन होने के बाद भी टीम इंडिया को ट्रॉफी नहीं मिल पाई है, क्योंकि फाइनल मैच के बाद ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए थे. अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने ट्रॉफी विवाद पर मोहसिन नकवी का समर्थन किया है. भारतीय टीम ने फाइनल जीतने के बाद नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था, टीम इंडिया के इस रुख को 'तीसरे दर्जे की हरकत' बताया है.

पाकिस्तानी चैनल ARY न्यूज से बातचीत में बासित अली ने भारतीय टीम पर तंज कसते हुए कहा, "वो दुनिया की नंबर-1 टीम है, लेकिन उसकी हरकतें तीसरे दर्जे की हैं. मोहसिन नकवी ही ट्रॉफी देंगे, अगर टीम इंडिया उसे स्वीकारने से इनकार करती है तो उसका दुनिया में सम्मान गिर जाएगा. ट्रॉफी उन्हें नहीं दी जानी चाहिए."

भारतीय टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. उसके बाद नकवी ट्रॉफी अपने साथ होटल ले गए थे. रिपोर्ट्स अनुसार BCCI इसके प्रति कड़ी आपत्ति जता चुका है. फिलहाल ट्रॉफी यूएई के क्रिकेट बोर्ड के पास है, लेकिन अब तक इस संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है कि ट्रॉफी टीम इंडिया को दी जाएगी या नहीं.

बासित अली ने आगे यह भी कहा कि अगर यह कोई ICC इवेंट होता और पाकिस्तान टीम जय शाह के हाथों से ट्रॉफी लेने से मना करती, वो तब भी ऐसा ही बयान देते. बता दें कि एशिया कप समाप्त होने के बाद टीम इंडिया फिलहाल वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज में व्यस्त है. भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है.

