Team India Squad For Australia Tour: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे और टी20 सीरीज शुरू होने जा रही है. टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए कल यानी शनिवार, 4 सितंबर को स्क्वाड का ऐलान किया जा सकता है. भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंजरी के चलते ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हो सकते हैं. पंत अभी तक पूरी तरह फिट नहीं है, इसलिए भारत के इस स्टार खिलाड़ी को वनडे और टी20 सीरीज से बाहर रहना पड़ सकता है.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बाहर होंगे ये 3 खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अभी टीम इंडिया का ऐलान होना बाकी है. लेकिन इससे पहले ही ये खबर सामने आ रही है कि ऋषभ पंत के साथ हार्दिक पांड्या भी इंजरी की वजह से इस दौरे से बाहर हो सकते हैं. पंत और पांड्या के अलावा भारत की टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को भी इस दौरे पर आराम दिया जा सकता है. शुभमन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज से बाहर किए जा सकते हैं.

ऋषभ पंत बाहर

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में चौथे टेस्ट के दौरान चोटिल हो गए थे. मैच के बाद पता चला कि पंत के पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ है. पंत मैनचेस्टर टेस्ट के बाद से ही टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं. इस चोट की वजह से ही पंत एशिया कप 2025 में नहीं खेल पाए और अब ऑस्ट्रेलिया दौरे से भी बाहर बैठाए जा सकते हैं.

हार्दिक पांड्या भी चोटिल

भारत के ऑलराउंडर प्लेयर हार्दिक पांड्या भी चोटिल हैं. एशिया कप फाइनल में पांड्या चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे. यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी हार्दिक पांड्या नजर नहीं आ सकते.

शुभमन गिल को आराम

शुभमन गिल काफी लंबे समय से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद एशिया कप स्क्वाड में भी गिल को शामिल किया गया था. इसके बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में गिल कप्तानी कर रहे हैं. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुभमन गिल को आराम दिया जा सकता है और उनकी जगह कप्तान रोहित शर्मा के साथ अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं.

