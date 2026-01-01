कड़ाके की ठंड में भी टंकी से आएगा गुनगुना पानी,अपनाएं ये स्मार्ट तरीके

सोलर वॉटर हीटर सर्दियों के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है. इसे छत पर टंकी के पास लगाया जाता है. सूरज की रोशनी से यह पानी को गर्म करता है और धीरे धीरे पूरी टंकी में गर्म पानी पहुंच जाता है. इसमें बिजली की जरूरत नहीं होती और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए पानी आराम से मिल जाता है.