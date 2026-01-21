दादा बने शिवराज सिंह चौहान, पोती की कान में पढ़ा गायत्री मंत्र, शेयर किया वीडियो

मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर किलाकारी गूंजी है. उनके बेटे कार्तिकेय और बहू अमानत अब माता-पिता बन गए हैं. शिवराज सिंह चौहान के घर पोती ने जन्म लिया है. उन्होंने एक्स पर बेहद ही प्यारा वीडियो शेयर करते हुए इस खुशखबरी को सभी के साथ शेयर किया है. उनकी पोती का नाम इला रखा गया है.

कोकिला अब दादी, मैं दादा- शिवराज सिंह चौहान

एक्स पर उन्होंने लिखा, "हमारे घर आज लाडली लक्ष्मी आई है. कार्तिकेय पिता बन गए. अमानत मां. कोकिला अब दादी जी हैं और मैं दादा. कुणाल और ऋद्धि चाचा और चाची. अनुपम जी नाना, रुचिता जी नानी और आर्यन मामा. 2025 में हमारे घर दो बेटियां आई-अमानत और ऋद्धि . 2026 में फिर बेटी इला का शुभ आगमन हुआ. स्वागतम लक्ष्मी."

हमारे घर आज लाडली लक्ष्मी आई है।

कार्तिकेय पिता बन गए।

अमानत मां।

कोकिला अब दादी जी हैं और मैं दादा।

कुणाल और ऋद्धि चाचा और चाची।

अनुपम जी नाना, रुचिता जी नानी और आर्यन मामा।

2025 में हमारे घर दो बेटियां आई — अमानत और ऋद्धि । 2026 में फिर बेटी इला का शुभ आगमन हुआ।

स्वागतम… pic.twitter.com/PY6Wya5a3s — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 21, 2026

केंद्रीय मंत्री ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें देखा जा सकता है कि डॉक्टर उनकी पोती को गोद में लेकर आ रहे हैं. उन्हें देख कार्तिकेय चौहान अपने हाथ में रखे माला को गेल में पहन लेते हैं. पूरा परिवार वहां मौजूद होता है. शिवराज की पत्नी भी वीडियो में दिख रही हैं. डॉक्टर बच्ची को पिता की गोद में देते हैं. कार्तिकेय सिंह अपनी बेटी की पहली झलक देखते हैं.

वहां मौजूद मेडिकल स्टाफ कार्तिकेय चौहान से पूछती हैं कि कौन आई है, इस पर वो जवाब देते हैं, "इला आई है." ये सुनहर सभी के चेहरे खिल जाते हैं. इसके बाद शिवराज अपनी पोती की कान में गायंत्री मंत्र पढ़ते हैं.

कार्तिकेय चौहान और अमानत बंसल की शादी 6 मार्च 2025 को हुई. कार्तिकेय, शिवराज के बड़े बेटे हैं. अमानत बंसल के पिता अनुपम बंसल लिबर्टी शू कंपनी के डायरेक्टर हैं.