GRAP-4 हटने के बाद भी नहीं कर सकते ये काम, वरना लग जाएगी इतनी पेनाल्टी

फिलहाल GRAP-1, GRAP-2 और GRAP-3 पूरी तरह लागू रहेंगे. इनका मकसद यही है कि प्रदूषण दोबारा खतरनाक लेवल पर न पहुंचे. सिस्टम अब प्रिवेंशन मोड में है. अगर अभी ढील दी गई तो कुछ ही दिनों में हालात फिर से बिगड़ सकते हैं.