GRAP-4 हटने के बाद भी नहीं कर सकते ये काम, वरना लग जाएगी इतनी पेनाल्टी
Restriction in Delhi: दिल्ली एनसीआर में GRAP-4 हट गया है. लेकिन कई सख्त नियम अब भी लागू हैं. अगर लापरवाही की तो सीधा चालान और भारी जुर्माना झेलना पड़ सकता है.
दिल्ली एनसीआर में GRAP-4 हटते ही लोगों को बड़ी राहत जरूर मिली है. हवा की हालत थोड़ी संभली, तो सीएक्यूएम ने तुरंत फैसला लिया. लेकिन इसे फुल फ्रीडम समझना गलती होगी. अभी भी दिल्ली में बहुत सी लागू हैं. जिन्हें तोड़ने पर एक्शन होगा.
Published at : 21 Jan 2026 03:15 PM (IST)
Tags :Utility News GRAP 4 DELHI
