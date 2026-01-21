ढाबे पर बैठे मस्ती काट रहे थे दोस्त, तभी आफत बनकर आई मौत और फिर....वीडियो देख कांप उठेंगे आप

मौत और आफत का कोई भरोसा नहीं. ये कब, कहां किस रूप में आ जाए कोई नहीं जानता. इसी से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो चीख चीखकर गवाही दे रहा है कि मौत और आफत बिन बुलाए मेहमान की तरह होती है. वीडियो में एक ढाबे पर कुछ लोग बैठकर गप्पे लड़ा रहे हैं, तभी वहां कुछ ऐसा होता है कि वहां मौजूद और देखने वाले लोगों की जान हलक में आ जाती है.

ढाबे पर बैठे लोगों के बीच घुसा असंतुलित ट्रक

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक ढाबे पर कुछ लोग बैठकर खाने का वेट कर रहे हैं या फिर यूं कहें कि गप्पे लड़ा रहे हैं. ढाबे पर एक दम सन्नाटा है और सब कुछ अभी तक ठीक चल रहा है. लेकिन ढाबे पर बैठे लोगों को क्या पता था कि ये तूफान से पहले की शांति है. कैमरा फ्रेम में दिखता है कि हाईवे से एक ट्रक निकलता है और ढाबे से ठीक पहले उसका एक पहिया खुलकर अलग हो जाता है, तभी ट्रक असंतुलित होता है और ढाबे पर बैठे दोस्तों के ग्रुप में घुस जाता है जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच जाती है.

They were dead! 😳 pic.twitter.com/UTn9nHs5XE — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) January 21, 2026

एक सेकंड लेट होते तो चली जाती कईं जानें

वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही ट्रक दोस्तों के ग्रुप में घुसता है वैसे ही वहां बैठे सभी लोग इधर उधर भागते हैं, सीसीटीवी का ये डरावना क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, दावा किया जा रहा है कि वहां बैठे सभी लोग सुरक्षित बच गए हैं लेकिन अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो एक साथ कई जानें जा सकती थीं. वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है और लोग इसे लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

यूजर्स ने यूं किया रिएक्ट

वीडियो को @coolfunnytshirt नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...लगता है ट्रक को कोई पापा की परी चला रही थी. एक और यूजर ने लिखा...पहिया किससे कसवाया था ड्राइवर साहब. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ट्रक भी दोस्तों के ग्रुप को जॉइन करना चाहता था.

