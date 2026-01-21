हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?

Nitin Nabin: नितिन नवीन ने बीजेपी मुख्यालय में सभी नेताओं से राज्य के हिसाब से चुनाव की तैयारियों की रिपोर्ट ली. बैठक में चुनाव से पहले बूथ स्तर तक संगठन को और करने पर जोर दिया गया.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 21 Jan 2026 09:06 PM (IST)
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं. दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में चल रही बैठक के बीच नितिन नवीन ने चुनावी राज्यों को लेकर अलग से 8 घंटे बैठक की. इस बैठक में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रभारी मौजूद रहे. इस दौरान चुनावी राज्यों को लेकर रणनीति तैयार की गई, जिसमें चुनाव से पहले बूथ स्तर तक संगठन को और करने पर जोर दिया गया.

नितिन नवीन ने चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा

सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मुख्यालय में सभी नेताओं से राज्य के हिसाब से चुनाव की तैयारियों की रिपोर्ट भी ली गई. इसके बाद सभी को चुनावी अभियान में और तेजी लाने को कहा गया. बीजेपी पदाधिकारी की बैठक में जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा, 'नेतृत्व बदलता है आदर्श नहीं बदलते. सभी को पार्टी को और आगे ले जाने को लेकर और मेहनत से काम करना है.'

नितिन नवीन ने कहा, 'जिन राज्यों में सरकार नहीं है वहां बूथ स्तर तक लगातार मेहनत करके सरकार बनानी है. जहां सरकार है वहां संगठन को और मजबूत करना है. इसके अलावा संगठन स्तर पर चल रहे अभियानों को और तेजी से बढ़ाना है. SIR, विकसित भारत जी राम जी कानून पर अभियान और मन की बात जैसे कार्यक्रमों को और तेजी से बढ़ाना है.'

पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे बीजेपी के नए अध्यक्ष

नितिन नवीन इस महीने के अंत में पश्चिम बंगाल का दौरा भी करने वाले हैं. इस दौरान वे इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे. यहां वे राज्य के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई बैठकें करेंगे. इन बैठकों का उद्देश्य चुनाव से पहले संगठन की स्थिति को समझना और पार्टी की ताकत का आकलन करना होगा.

बीजेपी के नए अध्यक्ष ने कहा कि पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में आगामी चुनावों से पहले राज्यों में 'जनसांख्यिकीय परिवर्तनों' पर चर्चा हो रही है. उन्होंने कहा, 'हमने देखा है कि जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के कारण वहां चीजें किस प्रकार बदल गई हैं, जो हमारे सामने एक चुनौती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि बीजेपी कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत और संघर्ष तथा कड़ी मेहनत से इन पांच राज्यों में मजबूत नेतृत्व प्रदान करेंगे.'

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.  
Published at : 21 Jan 2026 09:06 PM (IST)
Tamil Nadu Nitin Nabin BJP West Bengal
Embed widget