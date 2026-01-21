गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं

एक्टर आमिर खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में रहते हैं. आमिर खान फिलहाल गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं. उन्होंने अपने 60वें बर्थडे पर गौरी संग रिलेशनशिप को ऑफिशियल किया था. इसके बाद से वो दोनों साथ में स्पॉट होते थे. आमिर खान ने अब गौरी संग रिश्ते को लेकर बात की है. उन्होंने कहा कि वो गौरी को लेकर काफी सीरियस हैं.

गौरी संग रिश्ते को लेकर बोले आमिर खान

बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में आमिर खान ने कहा, 'गौरी और मैं बहुत सीरियस हैं एक-दूसरे को लेकर. हम एक-दूसरे के लिए कमिटेड हैं. हम पार्टनर हैं. हाम साथ हैं. मेरे दिल में तो मैं गौरी के साथ शादीशुदा हूं. हम भले इसे फॉर्मलाइज़ करेंगे या नहीं, ये कुछ ऐसा है, आप जानते हैं, मैं आगे चलकर तय करूंगा.'

मालूम हो कि आमिर खान ने 60वें बर्थडे पर गर्लफ्रेंड गौरी को इंट्रोड्यूस किया था. आमिर ने बताया था, 'हम एक्सीडेंटली मिले थे. टच में रहे थे और ये अपने आप हुआ था.' बता दें कि गौरी 6 साल के बेटे की मां हैं.

आमिर खान की शादियां

आमिर की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने पहली शादी रीना दत्ता के साथ की थी. ये शादी 1986 में हुई थी. इस शादी से रीना और आमिर के दो बच्चे हैं. उनके बेटे का नाम जुनैद है और बेटी का नाम आयरा है. रीना और आमिर ने 2002 में तलाक लिया था.

इसके बाद उन्होंने फिल्ममेकर किरण राव संग शादी की थी. ये शादी 2005 में हुई थी. 2021 में उन्होंने सेपरेशन की अनाउंसमेंट कर दी थी. आमिर और किरण के एक बेटा आजाद है. आमिर के दोनों एक्स वाइफ से फ्रेंडली टर्म हैं. आमिर के हर फंक्शन में रीना और किरण मौजूद होती हैं.

वर्क फ्रंट पर आमिर खान को पिछली बार फिल्म सितारे जमीन पर में देखा गया था. ये फिल्म हिट रही थी.