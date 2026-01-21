एक्सप्लोरर
सरकार ने 2031 तक बढ़ाई अटल पेंशन योजना की मियाद, जानें कौन उठा सकता है इसका फायदा
Atal Pension Yojana: रिटायरमेंट प्लान करने वालों के लिए बड़ी अपडेट आई है. सरकार के नए फैसले से लाखों लोगों को फायदा मिल सकता है. कौन उठा सकता है इसका लाभ, जानिए पूरी बात.
केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब यह स्कीम साल 2030–31 तक जारी रहेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस पर मुहर लगी. इसका सीधा लाखों लोगों को मिलेगा.
Published at : 21 Jan 2026 06:07 PM (IST)
यूटिलिटी
