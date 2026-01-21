सरकार ने 2031 तक बढ़ाई अटल पेंशन योजना की मियाद, जानें कौन उठा सकता है इसका फायदा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीसरकार ने 2031 तक बढ़ाई अटल पेंशन योजना की मियाद, जानें कौन उठा सकता है इसका फायदा

Atal Pension Yojana: रिटायरमेंट प्लान करने वालों के लिए बड़ी अपडेट आई है. सरकार के नए फैसले से लाखों लोगों को फायदा मिल सकता है. कौन उठा सकता है इसका लाभ, जानिए पूरी बात.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 21 Jan 2026 06:07 PM (IST)
केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब यह स्कीम साल 2030–31 तक जारी रहेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस पर मुहर लगी. इसका सीधा लाखों लोगों को मिलेगा.

सरकार के इस फैसले से साफ है कि अटल पेंशन योजना को लंबे समय तक चलाने की पूरी तैयारी है. योजना के प्रचार, सुधार और आर्थिक मजबूती के लिए सरकार आगे भी फंड देती रहेगी. मतलब जिन लोगों के पास रिटायरमेंट के बाद कोई सहारा नहीं उन्हें पक्की मासिक पेंशन मिलती रहेगी.
अटल पेंशन योजना का मकसद बुढ़ापे में इनकम की सुरक्षा देना है. खासकर गांवों, कस्बों और छोटे शहरों में काम करने वाले मजदूरों को यह स्कीम सिस्टम से जोड़ती है. थोड़ी बचत के जरिए भविष्य को सुरक्षित बनाना ही इस योजना मकसद है.
Published at : 21 Jan 2026 06:07 PM (IST)
