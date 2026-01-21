सरकार ने 2031 तक बढ़ाई अटल पेंशन योजना की मियाद, जानें कौन उठा सकता है इसका फायदा

सरकार के इस फैसले से साफ है कि अटल पेंशन योजना को लंबे समय तक चलाने की पूरी तैयारी है. योजना के प्रचार, सुधार और आर्थिक मजबूती के लिए सरकार आगे भी फंड देती रहेगी. मतलब जिन लोगों के पास रिटायरमेंट के बाद कोई सहारा नहीं उन्हें पक्की मासिक पेंशन मिलती रहेगी.