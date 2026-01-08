ट्रेन टिकट बुक करने से पहले जरूर पता होनी चाहिए ये 7 बातें, जानें पूरी डिटेल्स

GNWL यानी General Waiting List. यह सबसे कॉमन वेटिंग कैटेगरी है, जो ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से बुकिंग पर मिलती है. GNWL टिकट के कन्फर्म होने की संभावना बाकी वेटिंग लिस्ट से ज्यादा होती है. अगर टिकट पहले बुक किया गया हो. जल्दी बुकिंग यहां सबसे बड़ा फायदा देती है.