ट्रेन टिकट बुक करने से पहले जरूर पता होनी चाहिए ये 7 बातें, जानें पूरी डिटेल्स
Railways Rules: ट्रेन टिकट बुक करते समय कई बार ऐसे टर्म्स दिखते हैं जो लोगों को कन्फ्यूज कर देते हैं. अगर आप इन्हें पहले समझ लें तो टिकट बुकिंग आसान हो सकती है.
भारत में रोजाना कई करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते हैं. लेकिन टिकट बुक करते समय स्क्रीन पर दिखने वाले कोड और शॉर्ट फॉर्म कई बार कन्फ्यूज कर देते हैं. RAC, GNWL, TQWL जैसे शब्द आपके सफर का स्टेटस बताते हैं. इन्हें समझना मतलब टेंशन कम और प्लानिंग बेहतर.
Published at : 08 Jan 2026 01:29 PM (IST)
