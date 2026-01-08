हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ट्रेन टिकट बुक करने से पहले जरूर पता होनी चाहिए ये 7 बातें, जानें पूरी डिटेल्स

ट्रेन टिकट बुक करने से पहले जरूर पता होनी चाहिए ये 7 बातें, जानें पूरी डिटेल्स

Railways Rules: ट्रेन टिकट बुक करते समय कई बार ऐसे टर्म्स दिखते हैं जो लोगों को कन्फ्यूज कर देते हैं. अगर आप इन्हें पहले समझ लें तो टिकट बुकिंग आसान हो सकती है.

08 Jan 2026 01:31 PM (IST)
Railways Rules: ट्रेन टिकट बुक करते समय कई बार ऐसे टर्म्स दिखते हैं जो लोगों को कन्फ्यूज कर देते हैं. अगर आप इन्हें पहले समझ लें तो टिकट बुकिंग आसान हो सकती है.

भारत में रोजाना कई करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते हैं. लेकिन टिकट बुक करते समय स्क्रीन पर दिखने वाले कोड और शॉर्ट फॉर्म कई बार कन्फ्यूज कर देते हैं. RAC, GNWL, TQWL जैसे शब्द आपके सफर का स्टेटस बताते हैं. इन्हें समझना मतलब टेंशन कम और प्लानिंग बेहतर.

1/7
RAC यानी Reservation Against Cancellation. इसका मतलब आपके पास सीट तो होती है. लेकिन पूरा बर्थ कन्फर्म नहीं होता. आप ट्रेन में सफर कर सकते हैं और बैठने की जगह मिलती है. अगर कोई यात्री टिकट कैंसिल करता है. तो RAC कन्फर्म बर्थ में बदल सकता है.
RAC यानी Reservation Against Cancellation. इसका मतलब आपके पास सीट तो होती है. लेकिन पूरा बर्थ कन्फर्म नहीं होता. आप ट्रेन में सफर कर सकते हैं और बैठने की जगह मिलती है. अगर कोई यात्री टिकट कैंसिल करता है. तो RAC कन्फर्म बर्थ में बदल सकता है.
2/7
GNWL यानी General Waiting List. यह सबसे कॉमन वेटिंग कैटेगरी है, जो ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से बुकिंग पर मिलती है. GNWL टिकट के कन्फर्म होने की संभावना बाकी वेटिंग लिस्ट से ज्यादा होती है. अगर टिकट पहले बुक किया गया हो. जल्दी बुकिंग यहां सबसे बड़ा फायदा देती है.
GNWL यानी General Waiting List. यह सबसे कॉमन वेटिंग कैटेगरी है, जो ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से बुकिंग पर मिलती है. GNWL टिकट के कन्फर्म होने की संभावना बाकी वेटिंग लिस्ट से ज्यादा होती है. अगर टिकट पहले बुक किया गया हो. जल्दी बुकिंग यहां सबसे बड़ा फायदा देती है.
08 Jan 2026 01:29 PM (IST)
