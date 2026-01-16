घर बैठे ताजी सब्जी चाहिए? बालकनी में उगा लें ये 5 आसान सब्जियां

मेथी बहुत जल्दी उगने वाली सब्जी है. इसके बीज 3-4 दिन में ही अंकुरित हो जाते हैं और 20-30 दिन में कटाई लायक हो जाती है. इसे आप छोटे गमले या ट्रे में भी उगा सकते हैं. रोज थोड़ा पानी देना काफी है. कम देखभाल में हरी-भरी मेथी आपकी रसोई की शान बढ़ा देती है.