घर बैठे ताजी सब्जी चाहिए? बालकनी में उगा लें ये 5 आसान सब्जियां

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरघर बैठे ताजी सब्जी चाहिए? बालकनी में उगा लें ये 5 आसान सब्जियां

अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं लेकिन रोज समय नहीं निकाल पाते, तो परेशान होने की जरूरत नहीं. कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो कम देखभाल में भी आसानी से बालकनी में उगाई जा सकती हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 16 Jan 2026 07:01 AM (IST)
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई गार्डनिंग करना चाहता है, लेकिन समय की कमी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है.ऐसे में बालकनी गार्डनिंग एक बढ़िया ऑप्शन है. खास बात यह है कि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें ज़्यादा मेहनत या रोजाना देखभाल की जरूरत नहीं होती. थोड़ी धूप, थोड़ा पानी और सही गमला मिल जाए तो ये आसानी से उग जाती हैं. आइए जानते हैं ऐसी 5 सब्जियों के बारे में, जिन्हें आप कम समय में बालकनी में उगा सकते हैं.

अगर आप बालकनी में फल वाली सब्जी उगाना चाहते हैं तो टमाटर अच्छा विकल्प है.चेरी टमाटर या छोटे किस्म के टमाटर गमलों में आसानी से उग जाते हैं. इन्हें रोजाना 5-6 घंटे धूप चाहिए. सही पानी और कभी-कभार खाद डालने से पौधा लंबे समय तक फल देता रहता है.
मेथी बहुत जल्दी उगने वाली सब्जी है. इसके बीज 3-4 दिन में ही अंकुरित हो जाते हैं और 20-30 दिन में कटाई लायक हो जाती है. इसे आप छोटे गमले या ट्रे में भी उगा सकते हैं. रोज थोड़ा पानी देना काफी है. कम देखभाल में हरी-भरी मेथी आपकी रसोई की शान बढ़ा देती है.
Published at : 16 Jan 2026 07:01 AM (IST)
 Agriculture Home Gardening Tips Balcony Gardening

