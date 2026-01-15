हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या कभी आपके फ्लैट में आ धमकता है मकान मालिक, किराए पर रहते हैं तो जान लें अपने अधिकार

Tenant Rights: अगर मकान मालिक बिना बताए आपके किराए के फ्लैट में आ जाता है. तो यह गलत है कानून किराएदार की प्राइवेसी और सेफ्टी का अधिकार देता है. ऐसे में आप शिकायत और कानूनी मदद ले सकते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Jan 2026 02:36 PM (IST)
आज बड़ी संख्या में लोग नौकरी, पढ़ाई या काम के सिलसिले में अपने शहर से दूर किराए के फ्लैट में रहते हैं. किराए पर रहते समय अक्सर मकान मालिक के बनाए नियम मानने पड़ते हैं. लेकिन कई बार यही नियम और उनका व्यवहार किराएदार की परेशानी बढ़ा देता है.

अक्सर किराएदार यह मान लेते हैं कि मकान मालिक जब चाहे तब घर में आ सकता है. इसी गलतफहमी की वजह से लोग चुप रह जाते हैं. जबकि सच यह है कि कानून किराएदार को भी पूरी सेफ्टी देता है. बिना अनुमति घर में घुसना न सिर्फ गलत है. बल्कि यह किराएदार की निजता का सीधा उल्लंघन माना जाता है.
कानून साफ कहता है कि किराएदार के घर पर उसकी प्राइवेसी का पूरा अधिकार है. मकान मालिक को इसका सम्मान करना ही होगा. बिना जरूरी वजह और बिना इजाजत फ्लैट में एंट्री नहीं ली जा सकती. इसका मकसद यही है कि किराएदार खुद को सुरक्षित महसूस करे और मानसिक तनाव से दूर रहे.
Published at : 15 Jan 2026 02:36 PM (IST)
