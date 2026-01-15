क्या कभी आपके फ्लैट में आ धमकता है मकान मालिक, किराए पर रहते हैं तो जान लें अपने अधिकार

अक्सर किराएदार यह मान लेते हैं कि मकान मालिक जब चाहे तब घर में आ सकता है. इसी गलतफहमी की वजह से लोग चुप रह जाते हैं. जबकि सच यह है कि कानून किराएदार को भी पूरी सेफ्टी देता है. बिना अनुमति घर में घुसना न सिर्फ गलत है. बल्कि यह किराएदार की निजता का सीधा उल्लंघन माना जाता है.