क्या कभी आपके फ्लैट में आ धमकता है मकान मालिक, किराए पर रहते हैं तो जान लें अपने अधिकार
Tenant Rights: अगर मकान मालिक बिना बताए आपके किराए के फ्लैट में आ जाता है. तो यह गलत है कानून किराएदार की प्राइवेसी और सेफ्टी का अधिकार देता है. ऐसे में आप शिकायत और कानूनी मदद ले सकते हैं.
आज बड़ी संख्या में लोग नौकरी, पढ़ाई या काम के सिलसिले में अपने शहर से दूर किराए के फ्लैट में रहते हैं. किराए पर रहते समय अक्सर मकान मालिक के बनाए नियम मानने पड़ते हैं. लेकिन कई बार यही नियम और उनका व्यवहार किराएदार की परेशानी बढ़ा देता है.
Published at : 15 Jan 2026 02:36 PM (IST)
