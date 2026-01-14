क्रेडिट कार्ड होल्डर की मौत के बाद बकाये बिल का क्या होता है? बैंक किससे करेंगे वसूली?

अगर किसी क्रेडिट कार्ड होल्डर की मौत हो जाए और उस पर बकाया रह जाए, तो उस पैसे का क्या होगा. इंटरनेट पर इस सवाल के कई जवाब मिल जाते हैं. लेकिन उनमें से ज्यादातर भ्रम पैदा करते हैं. सही जवाब समझने के लिए रिजर्व बैंक के नियम जानना जरूरी है.