UP Weather: यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, 2 दिन बारिश की चेतावनी जारी, अभी और बढ़ेगी ठंड

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है. मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में अत्यंत घने कोहरे की चेतावनी दी है. रविवार सो मौसम में बदलाव आएगा.

16 Jan 2026 07:01 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है. इन दिनों सुबह और शाम के समय घने कोहरे की सफेद चादर देखने को मिल रही है हालांकि दिन के समय धूप निकलने की वजह से मौसम साफ हो जाता है और धूप निकल रही हैं लेकिन पश्चिमी यूपी में बर्फीली हवाओं ने गलन बढ़ाई हुई हैं. मौसम विभाग के मुताबिक हिमालयी क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है, जिससे 19-20 जनवरी को पश्चिमी यूपी में बारिश होगी. 

मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश में मौसम के शुष्क रहने का अनुमान जताया है. हालाकि प्रदेश के दोनों संभागों में कहीं-कहीं घने से अत्यंत घना कोहरा होने की संभावना हैं. शनिवार को भी घना कोहरा लोगों को आवाजाही में परेशान कर सकता हैं. हालांकि रविवार से मौसम में बदलाव होगा. जिसके चलते पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया गया है, बारिश की वजह से ठंड और बढ़ेगी. 

पश्चिमी यूपी में बारिश का अलर्ट

राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां दिन के समय धूप निकलने की वजह से थोड़ी राहत मिल रही हैं. हालांकि रात के समय कोहरे और ठंडी हवाओं के चलते ठिठुरन बनी हुई हैं. दिन और रात के तापमान में काफी अंतर हैं. नोएडा ग़ाज़ियाबाद में सर्द हवाओं की वजह से गलन बढ़ी हुई हैं. बीते एक हफ्ते से यहां ऐसी ही स्थिति बनी हुई है.  

इन जिलों में अत्यंत घने कोहरे की चेतावनी

यूपी में आज सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, हापुड़, बिजनौर, मुरादाबाद, सँभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, अंबेडकर नगर और कुशीनगर में आज घने से अत्यधिक घना कोहरा छाया रहेगा. इस जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. कई जगहों पर जीरो मीटर विजिबिलिटी रह सकती है. 

इसके अलावा नोएडा, गाजियबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाज़ीपुर में आज घने कोहरे का यलो अलर्ट दिया गया है. 

बीते 24 घंटों में यूपी का हरदोई जिला सबसे ठंडा रहा है. यहां न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है. इसके अलावा फुर्सतगंज, बरेली, कानपुर और अलीगढ़ प्रदेश के सबसे ठंडे जिले रहै. मौसम विभाग ने अगले पाँच दिन न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होने का अनुमान जताया है इसके बाद धीरे-धीरे 4-6 ०C की बढ़ोतरी होगी. 

16 Jan 2026 07:01 AM (IST)
