क्या सर्दियों में भी लगवा सकते हैं सोलर पैनल, कैसे मिलेगा सूर्य घर योजना का फायदा?

भारत सरकार भी इस ओर लोगों को प्रोत्साहित कर रही है. प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों में सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी दी जा रही है. इसका मकसद है कि लोग खुद बिजली बनाएं. ग्रिड पर निर्भरता कम हो और हर महीने का खर्च घटे. लेकिन सर्दियों में धूप कम होने से लोगों के मन में सवाल उठता है.