क्या सर्दियों में भी लगवा सकते हैं सोलर पैनल, कैसे मिलेगा सूर्य घर योजना का फायदा?
PM Surya Ghar Yojana: सर्दियों में धूप कम होने पर भी सोलर पैनल बिजली बनाते हैं. सूर्य घर योजना से आप फ्री बिजली कैसे हासिल कर सकते हैं और इससे बिल कैसे घटेगा. पूरी जानकारी आगे पढ़ें.
गर्मियां हों या सर्दियां, बिजली के बिना आज का घर चल ही नहीं सकता. गर्मियों में एसी, कूलर और फ्रिज चलते हैं, तो सर्दियों में हीटर, गीजर और इमर्शन रॉड. नहाने से लेकर बर्तन धोने और पानी गर्म करने तक हर काम में बिजली लगती है. ऐसे में बिजली का बिल भी तेजी से बढ़ता है.
Published at : 14 Jan 2026 12:24 PM (IST)
