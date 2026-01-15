हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीघर में चूहों से परेशान हैं? बिना मारे भगाने के आसान घरेलू तरीके जानिए

घर में चूहों से परेशान हैं? बिना मारे भगाने के आसान घरेलू तरीके जानिए

Mice Remedies: अगर घर में चूहे बार-बार आ रहे हैं तो अब जाल या ज़हर की जरूरत नहीं. तो आप इन घरेलू उपायों से आप चूहों को बिना मारे आसानी से भगा सकते हैं

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Jan 2026 05:44 PM (IST)
Mice Remedies: अगर घर में चूहे बार-बार आ रहे हैं तो अब जाल या ज़हर की जरूरत नहीं. तो आप इन घरेलू उपायों से आप चूहों को बिना मारे आसानी से भगा सकते हैं

हर कोई चाहता है कि उसका घर साफ-सुथरा रहे और आने वाला हर मेहमान तारीफ करे. लेकिन कई बार किचन या स्टोर में चूहों की एंट्री हो जाती है. यह न सिर्फ गंदगी फैलाते हैं. बल्कि कपड़े कुतरते हैं कागज खराब करते हैं और खाने की चीजें भी बर्बाद कर देते हैं. ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं.

चूहे अक्सर घर के कोनों, अलमारी के पीछे या किचन के कैबिनेट में अपना डेरा जमा लेते हैं. एक बार घुसने के बाद ये जल्दी बाहर नहीं जाते. कई लोग जाल या ज़हर का सहारा लेते हैं, लेकिन इससे बदबू और गंदगी बढ़ती है. अच्छी बात यह है कि कुछ घरेलू तरीके ऐसे हैं, जिनसे चूहों को बिना मारे भगाया जा सकता है.
चूहे अक्सर घर के कोनों, अलमारी के पीछे या किचन के कैबिनेट में अपना डेरा जमा लेते हैं. एक बार घुसने के बाद ये जल्दी बाहर नहीं जाते. कई लोग जाल या ज़हर का सहारा लेते हैं, लेकिन इससे बदबू और गंदगी बढ़ती है. अच्छी बात यह है कि कुछ घरेलू तरीके ऐसे हैं, जिनसे चूहों को बिना मारे भगाया जा सकता है.
सबसे पहले प्याज पीसकर उसका रस निकाल लें और स्प्रे बोतल में भर लें. जहां चूहा दिखे या घर के कोनों में इसका छिड़काव करें. चूहों को प्याज की तेज गंध बिल्कुल पसंद नहीं होती. इस स्मेल से परेशान होकर वे धीरे-धीरे उस जगह से दूर भागने लगते हैं.
सबसे पहले प्याज पीसकर उसका रस निकाल लें और स्प्रे बोतल में भर लें. जहां चूहा दिखे या घर के कोनों में इसका छिड़काव करें. चूहों को प्याज की तेज गंध बिल्कुल पसंद नहीं होती. इस स्मेल से परेशान होकर वे धीरे-धीरे उस जगह से दूर भागने लगते हैं.
Published at : 15 Jan 2026 05:43 PM (IST)
