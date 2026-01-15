घर में चूहों से परेशान हैं? बिना मारे भगाने के आसान घरेलू तरीके जानिए

चूहे अक्सर घर के कोनों, अलमारी के पीछे या किचन के कैबिनेट में अपना डेरा जमा लेते हैं. एक बार घुसने के बाद ये जल्दी बाहर नहीं जाते. कई लोग जाल या ज़हर का सहारा लेते हैं, लेकिन इससे बदबू और गंदगी बढ़ती है. अच्छी बात यह है कि कुछ घरेलू तरीके ऐसे हैं, जिनसे चूहों को बिना मारे भगाया जा सकता है.