एक्सप्लोरर
घर में चूहों से परेशान हैं? बिना मारे भगाने के आसान घरेलू तरीके जानिए
Mice Remedies: अगर घर में चूहे बार-बार आ रहे हैं तो अब जाल या ज़हर की जरूरत नहीं. तो आप इन घरेलू उपायों से आप चूहों को बिना मारे आसानी से भगा सकते हैं
हर कोई चाहता है कि उसका घर साफ-सुथरा रहे और आने वाला हर मेहमान तारीफ करे. लेकिन कई बार किचन या स्टोर में चूहों की एंट्री हो जाती है. यह न सिर्फ गंदगी फैलाते हैं. बल्कि कपड़े कुतरते हैं कागज खराब करते हैं और खाने की चीजें भी बर्बाद कर देते हैं. ऐसे में लोग परेशान हो जाते हैं.
1/6
2/6
Published at : 15 Jan 2026 05:43 PM (IST)
Tags :Rat Mice Utility News
यूटिलिटी
6 Photos
क्या कभी आपके फ्लैट में आ धमकता है मकान मालिक, किराए पर रहते हैं तो जान लें अपने अधिकार
यूटिलिटी
6 Photos
लड़की के नाम कार खरीदने पर मिलता है स्पेशल डिस्काउंट, डाउन पेमेंट भी रह जाती है आधी
यूटिलिटी
6 Photos
क्रेडिट कार्ड होल्डर की मौत के बाद बकाये बिल का क्या होता है? बैंक किससे करेंगे वसूली?
यूटिलिटी
6 Photos
क्या सर्दियों में भी लगवा सकते हैं सोलर पैनल, कैसे मिलेगा सूर्य घर योजना का फायदा?
यूटिलिटी
7 Photos
रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, देश भर में 122 नई ट्रेनें शुरू और 549 ट्रेनों की बढ़ी स्पीड
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'धरोहरों को मिटाकर अपनी नेम प्लेट...', PM मोदी के खिलाफ क्या कह गए मल्लिकार्जुन खरगे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS की धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
बॉलीवुड
जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' की रिलीज डेट आई सामने, फर्स्ट पोस्टर भी हुआ जारी
विश्व
Iran protests LIVE: मिडिल ईस्ट की ओर से बढ़ रहा US नौसेना बेड़ा, ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने खोला अपना हवाई क्षेत्र
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion