लड़की के नाम कार खरीदने पर मिलता है स्पेशल डिस्काउंट, डाउन पेमेंट भी रह जाती है आधी

महिला के नाम पर कार लेने के लिए कुछ बेसिक शर्तें होती हैं. जिस महिला के नाम पर लोन लिया जा रहा है. उनका इनकम प्रूफ होना जरूरी है. उम्र 21 से 65 साल के बीच होनी चाहिए. सैलरीड हों या सेल्फ एम्प्लॉयड, दोनों अप्लाई कर सकती हैं. इसके साथ ही अच्छा क्रेडिट स्कोर होना चाहिए.