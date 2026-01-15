एक्सप्लोरर
लड़की के नाम कार खरीदने पर मिलता है स्पेशल डिस्काउंट, डाउन पेमेंट भी रह जाती है आधी
Car Buying Tips: अगर आप लड़की या महिला के नाम पर कार खरीदते हैं. तो आपको जगहों पर मिल जाता है. जिससे कार खरीदने का कुल खर्च कम हो जाता है. जान लीजिए पूरी खबर.
अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं. तो एक स्मार्ट तरीका आपकी जेब पर बोझ काफी कम कर सकता है. अगर कार महिला सदस्य के नाम पर ली जाती है. तो कई बैंक और फाइनेंस कंपनियां खास छूट देती हैं. इसमें कम डाउन पेमेंट, कम ब्याज दर और प्रोसेसिंग फीस में राहत जैसे फायदे मिलते हैं.
Published at : 15 Jan 2026 12:36 PM (IST)
