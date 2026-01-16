Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







उत्तर भारत में ठंड इस वक्त पीक पर है. राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और बिहार में कड़ाके की सर्दी हो रही है. इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है. साथ ही यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में शीतलहर जारी रहने की संभावना जताई है.

दिल्ली और आस-पास के इलाकों में इस वक्त कड़ाके की ठंड हो रही है. दिन के वक्त भले ही धूप निकल रही है, लेकिन सुबह-शाम भयंकर सर्दी हो रही है. 15 जनवरी की सुबह राजधानी में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन की सबसे सर्द सुबह रही. इससे पहले 7 जनवरी 2013 को यहां न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री रहा था. आज शुक्रवार को भी दिल्ली-एनसीआर के मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा.

यूपी में पलटा मौसम

उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक से फिर से पलटी मार ली है. अभी तक दोपहर में धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत मिलने लगी थी तो वहीं गुरुवार रात से ठंड बढ़ गई. आज (शुक्रवार) सुबह के समय भंयकर कोहरा देखने को मिल रहा है. वहीं 19 और 20 जनवरी को यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिससे ठंड और बढ़ सकती है.

राजधानी लखनऊ में दिन में गर्मी और रात में ठिठुरन वाली ठंड हो रही है. बुधवार की रात सीजन की सबसे सर्द रात रही क्योंकि पारा 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि गुरुवार को दिन में अच्छी धूप खिली रही. धूप खिलने से पारा 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दिन और रात के पारे में 15.2 डिग्री सेल्सियस का फर्क देखा गया.

मौसम वैज्ञानिक ने बताया कारण

यूपी के कई इलाकों में आज कोहरा देखने को मिल रहा है. मौसम विज्ञान के मुताबिक रात के तापमान में भी इजाफा होने की संभावना है. अमौसी स्थित लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि दिन और रात के पारे में अंतर अधिक होने का कारण कोहरे की परत का पूरी तरह हट जाना है. आसमान साफ होने से दिन में जितनी तेजी से गर्म हो रही है तो वहीं सूरज डूबने के बाद रात भी उतनी तेजी से ठंडी हो रही है.

पंजाब- हरियाणा में भयंकर ठंड

पंजाब- हरियाणा में कई जगहों पर गुरुवार को पारा गिरने से ठंड का प्रकोप जारी रहा. मौसम विभाग के मुताबिक हिसार दोनों राज्यों में सबसे ठंडा रहा और यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री नीचे 0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में सुबह के समय कोहरे के कारण विजिबिलिटी का स्तर काफी कम रहा. मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा के नारनौल में न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस और नूंह में 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

कहां-कहां होगी बारिश

मौसम विभाग ने उत्तर भारत के 6 राज्यों में अगले 72 घंटों में बारिश की चेतावनी जारी की है. 16 से 20 जनवरी के दौरान जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना है. उत्तराखंड में भी अलग-अलग जगहों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है. 18 से 20 जनवरी के बीच पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, और 19 और 20 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है.

ये भी पढ़ें

'भाषाओं का धर्म से कोई...' जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में गीतकार जावेद अख्तर का उर्दू पर बड़ा बयान, जानें क्या कहा