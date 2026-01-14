रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, देश भर में 122 नई ट्रेनें शुरू और 549 ट्रेनों की बढ़ी स्पीड

ट्रेनों की समय सारिणी टीएजी 2026 के तहत रेलवे ने कई अहम फैसले लिए हैं. इसमें नई ट्रेन सेवाएं शुरू करना, मौजूदा ट्रेनों का विस्तार, आवृत्ति बढ़ाना और कई ट्रेनों को सुपरफास्ट कैटेगरी में शामिल करना शामिल है. इसका मकसद यात्रियों को तेज और भरोसेमंद सेवा देना है.