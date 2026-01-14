एक्सप्लोरर
रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, देश भर में 122 नई ट्रेनें शुरू और 549 ट्रेनों की बढ़ी स्पीड
रेलवे जोनों में नई ट्रेनें शुरू की गई है, कई ट्रेनों का विस्तार किया गया है और कई ट्रेनों के यात्रा समय में कटौती की गई. माना जा रहा है कि इससे यात्रियों को सफर में समय की बचत.
रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है. देशभर में रेलवे ने नई समय सारिणी के तहत ट्रेनों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ उनकी रफ्तार भी तेज की है. अलग-अलग रेलवे जोनों में नई ट्रेनें शुरू की गई है, कई ट्रेनों का विस्तार किया गया है और सैकड़ों ट्रेनों के यात्रा समय में कटौती की गई है. माना जा रहा है कि इससे यात्रियों को सफर में समय की बचत और बेहतर कनेक्टिविटी का फायदा मिलेगा.
Published at : 14 Jan 2026 08:20 AM (IST)
