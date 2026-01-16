हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाThe Raja Saab BO Day 7: 400 करोड़ का बजट लेकिन एक हफ्ते बाद भी आधी लागत नहीं वसूल पाई 'द राजा साब', रूला देगा कलेक्शन

The Raja Saab BO Day 7: प्रभास की 'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो चुकी है. बड़े बजट की ये फिल्म चंद करोड़ कमाने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही है ऐसे में इसके लिए अपनी लागत वसूल कर पाना नामुमकि है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 16 Jan 2026 06:42 AM (IST)
Preferred Sources

प्रभास की मच अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस पर ठंडी साबित हुई है. हालांकि इसने दमदार ओपनिंग की थी. लेकिन  कमजोर माउथ पब्लिसिटी और निगेटिव रिव्यू के कारण फिल्म दर्शकों की दिलचस्पी बरकरार रखने में नाकाम रही है और अब ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट चुकी है. चलिए यहां जानते हैं 'द राजा साब' ने रिलीज के सातवें दिन यानी गुरुवार को कितना कलेक्शन किया है?

'द राजा साब' ने रिलीज के सातवें दिन कितनी की कमाई?
'द राजा साब' का रिलीज से पहले काफी बज बना हुआ था. जिसे देखते हुए लग रहा था कि मारुती निर्देशित ये फिल्म टिकट खिड़की पर गर्दा उड़ा देगी. लेकिन हुआ इसका उल्टा फिल्म ने शुरुआत तो अच्छी की लेकिन फिर दूसरे ही दिन इसका कलेक्शन गिर गया. वीकेंड पर भी इस फिल्म ने कोई ग्रोथ नहीं दिखाई और वीक डेज में तो 'द राजा साब' की लुटिया ही डूब चुकी है. पहले मंडे टेस्ट में फेल होने के बाद मंगलवार को भी इसकी कमाई में मंदी देखी गई. हालांकि बुधवार को इसे कलेक्शन में थोड़ी तेजी देखी गई. इसी के साथ फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो

'द राजा साब' ने पेड प्रीव्यू से 9.15 करोड़ कमाए थे. इसके बाद पहले दिन इसने 53.75 करोड़ की कमाई की थी. वहीं दूसरे दिन इस फिल्म ने 26 करोड़, तीसरे दिन 19.1 करोड़, चौथे दिन 6.6 करोड़, पांचवें दिन 4.8 करोड़ और छठे दिन 5.25 करोड़ की कमाई की है.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'द राजा साब' ने रिलीज के सातवें दिन यानी गुरुवार को भी 5.65 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ 'द राजा साब' की 7दिनों की कुल कमाई अब 130.40 करोड़ रुपये हो गई है.

'द राजा साब' के लिए लागत वसूल पाना नामुमकिन
'द राजा साब' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए अब एक हफ्ता पूरा हो चुका है लेकिन ये फिल्म अभी तक अपना आधा बजट भी नहीं वसूल कर पाई है. ये फिल्म अपनी लागत का अभी 30 फीसदी से थोड़ा ज्यादा की कमा पाई है. बता दें कि इस फिल्म की लागत 400 करोड़ बताई जा रही है और शॉकिंग बात ये है कि ये फिल्म अभी तक 150 करोड़ भी नहीं जुटा पाई है.  ऐसे में इसके लिए अब अपनी लागत वसूल कर पाना बेहद मुश्किल लग रहा है. वैसे भी अब इस फिल्म के पास बस कमाई करने के लिए कुछ दिन और बचे हैं क्योंकि 23 जनवरी से सिनेमाघरों में बॉर्डर 2 रिलीज हो रही है. इस फिल्म के आने के बाद 'द राजा साब' का बॉक्स ऑफिस पर टिकना मुश्किल हो जाएगा. 

राजा साब के बारे में
पीपल मीडिया फैक्ट्री के तहत टीजी विश्व प्रसाद द्वारा निर्मित, द राजा साब में प्रभास मुख्य भूमिका में हैं. इसमें संजय दत्त, बोमन ईरानी, ​​मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और जरीना वहाब भी हैं.

 

 

 

Published at : 16 Jan 2026 06:37 AM (IST)
Sanjay Dutt Prabhas BOX OFFICE COLLECTION The Raja Saab
