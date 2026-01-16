महाराष्ट्र महानगरपालिका रिजल्ट: नतीजों से पहले जानें 2017 में किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती?

महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिका के चुनाव के लिए गुरुवार (15 जनवरी) को वोट डाले गए. प्रदेश में 893 वार्डों की 2,869 सीट के लिए सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 5:30 बजे समाप्त हो गया. आज 16 जनवरी को वोटों की गिनती होगी और 15,931 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला हो जाएगा.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनावों में 227 सीट के लिए 1,700 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई. 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद ये पहला बीएमसी चुनाव हुए हैं. अविभाजित शिवसेना ने देश के सबसे अमीर बीएमसी पर 25 सालों तक शासन किया है. 2017 के महानगरपालिका चुनाव में बीजेपी ने राज्य में सबसे अधिक 1099 सीटों पर कब्जा जमाया था.

2017 के चुनाव में किस पार्टी का कितनी सीटों पर कब्जा?

पिछली बार महाराष्ट्र में महानगरपालिका के चुनाव 2017 में हुए थे. राज्य की 1099 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है. जो कुल सीटों का 31.3 फीसदी है. अविभाजित शिवसेना को पिछली बार के चुनाव में 489 सीटों पर जीत मिली थी, जो 18.49% फीसदी है. कांग्रेस को 439 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जो कुल सीटों का 15.53 फीसदी है. अविभाजित एनसीपी ने 294 सीटों पर कब्जा जमाया था, जो 11.06 फीसदी है. जबकि अन्य दलों के खाते में 294 सीटें गईं थीं.

बीजेपी-1099- (31.3%)

शिवसेना- 489(18.49%)

कांग्रेस- 439 (15.53%)

एनसीपी- 294 (11.06%)

अन्य- 415

6 साल बाद हुए 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव

महाराष्ट्र में कुल 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव छह साल से अधिक समय के अंतराल के बाद हुए हैं. चुनावी संग्राम में छत्रपति संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापुर, नागपुर, मुंबई, सोलापुर, अमरावती, अकोला, नासिक, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, उल्हासनगर, ठाणे, चंद्रपुर, परभणी, मीरा-भायंदर, नांदेड़-वघाला, पनवेल, पांडे भिवंडी-निजामपुर, लातूर, मालेगांव, सांगली-मिराज-कुपवाड, जलगांव, अहिल्यानगर, धुले, जालना और इचलकरंजी शामिल हैं.

BMC में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ी चुनाव?

मुंबई में सीटों के अंतिम बंटवारे के मुताबिक बीजेपी 137 सीट पर और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना 90 सीट पर चुनाव लड़ी. वहीं, महायुति के घटक दल अजित पवार की एनसीपी 94 सीट पर अलग से चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतारे. शिवसेना (UBT) ने 163 उम्मीदवार, MNS ने 52, कांग्रेस ने 143 और वीबीए ने 46 उम्मीदवार उतारे. कांग्रेस ने राज्य के बाकी हिस्सों में 1,263 उम्मीदवार मैदान में उतारे. सभी की किस्मत का फैसला 16 जनवरी को हो जाएगा.