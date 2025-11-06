टर्म इंश्योरेंस खरीदते वक्त लोग करते हैं ये 5 गलतियां, आप न करें

टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त लोग सिर्फ कम प्रीमियम देखकर पॉलिसी खरीद लेते हैं. सस्ता प्लान अच्छा लग सकता है. लेकिन इसका कवरेज अक्सर बहुत कम होता है. बीमा विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त अपनी सालाना आय का कम से कम 10 से 15 गुना कवरेज चुनें. जिससे परिवार के भविष्य की जरूरतें पूरी हो सकें.