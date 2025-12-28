अब महंगी ड्राई क्लीनिंग नहीं, घर पर ही करें सोफे की डीप क्लीनिंग, जानें आसान तरीके

हर सोफे के कपड़े पर एक छोटा लेबल होता है जिसे केयर टैग कहते हैं. यह तय करता है कि सोफे को कैसे साफ किया जाए. जैसे W यानी सिर्फ पानी आधारित क्लीनर का यूज करें, S यानी सिर्फ सॉल्वेंट आधारित क्लीनर या ड्राई क्लीनिंग करें. इसके अलावा S/W मतलब दोनों (पानी या सॉल्वेंट) यूज कर सकते हैं. इसके साथ ही X का मतलब सिर्फ वैक्यूम करें, नमी से बचें. यह छोटा कदम आपके सोफे की रंगत और कपड़े को बचाता है और खर्चा भी कम करता है.