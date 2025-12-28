पीएम मुद्रा योजना में कैसे कर सकते हैं अप्लाई, बिजनेस शुरू करने के लिए 20 लाख का लोन देती है सरकार

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीपीएम मुद्रा योजना में कैसे कर सकते हैं अप्लाई, बिजनेस शुरू करने के लिए 20 लाख का लोन देती है सरकार

PM Mudra Yojana: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सरकार बिजनेस शुरू करने के लिए 20 लाख रुपये तक का लोन देती है. सही कैटेगरी चुनकर नजदीकी बैंक में आवेदन करने पर आसान शर्तों में लोन मिल सकता है.

28 Dec 2025 12:13 PM (IST)
देश में लाखों लोग अपना खुद का बिजनेश शुरू करना चाहते हैं. लेकिन सही जानकारी और पैसों की कमी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है. इसी जरूरत को समझते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की. इस योजना लोन देकर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाता है.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सरकार 20 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन देती है. यह योजना साल 2015 में शुरू की गई थी और आज देश की सबसे बड़ी लोन स्कीम में शामिल है. चाय की दुकान, बुटीक, सर्विस सेंटर या मैन्युफैक्चरिंग जैसे छोटे बिजनेस के लिए लोग इसका बड़े पैमाने पर फायदा उठा रहे हैं.
मुद्रा योजना के तहत लोन चार कैटेगरी में दिया जाता है. शिशु कैटेगरी में 50 हजार रुपये तक का लोन मिलता है. जो नए बिजनेस की शुरुआत के लिए होता है. किशोर कैटेगरी में 50 हजार से 5 लाख रुपये तक का लोन मिलता है. जो पहले से बने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए है.
28 Dec 2025 12:13 PM (IST)
Business Loan PM Mudra Yojana

विश्व
दिल्ली NCR
बॉलीवुड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
