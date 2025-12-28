पीएम मुद्रा योजना में कैसे कर सकते हैं अप्लाई, बिजनेस शुरू करने के लिए 20 लाख का लोन देती है सरकार

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सरकार 20 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन देती है. यह योजना साल 2015 में शुरू की गई थी और आज देश की सबसे बड़ी लोन स्कीम में शामिल है. चाय की दुकान, बुटीक, सर्विस सेंटर या मैन्युफैक्चरिंग जैसे छोटे बिजनेस के लिए लोग इसका बड़े पैमाने पर फायदा उठा रहे हैं.