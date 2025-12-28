एक्सप्लोरर
पीएम मुद्रा योजना में कैसे कर सकते हैं अप्लाई, बिजनेस शुरू करने के लिए 20 लाख का लोन देती है सरकार
PM Mudra Yojana: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सरकार बिजनेस शुरू करने के लिए 20 लाख रुपये तक का लोन देती है. सही कैटेगरी चुनकर नजदीकी बैंक में आवेदन करने पर आसान शर्तों में लोन मिल सकता है.
देश में लाखों लोग अपना खुद का बिजनेश शुरू करना चाहते हैं. लेकिन सही जानकारी और पैसों की कमी सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है. इसी जरूरत को समझते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की. इस योजना लोन देकर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाता है.
Published at : 28 Dec 2025 12:13 PM (IST)
