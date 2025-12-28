सोशल मीडिया पर रोजाना हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं और लंबे समय तक लोगों की यादों में बस जाते हैं. ऐसा ही एक भावुक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे खुद CISF ने शेयर किया है. यह वीडियो न सिर्फ सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी को दिखाता है, बल्कि इंसानियत की एक बेहद खूबसूरत मिसाल भी पेश करता है. एयरपोर्ट पर शूट किया गया यह दृश्य हर उस इंसान को भावुक कर रहा है जिसने कभी अपनों से दूर रहने का दर्द महसूस किया हो. वीडियो में एक नन्ही बच्ची, विदेश से लौटे अपने पिता को देखते ही भावनाओं में बह जाती है और उनकी ओर दौड़ पड़ती है.

एयरपोर्ट पर पिता को देखकर दौड़ पड़ी बेटी

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एयरपोर्ट पर CISF का जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात है. उसी दौरान बाहर खड़ी एक छोटी बच्ची अपने पिता को अंदर से निकलते हुए देख लेती है. पिता को देखते ही बच्ची खुद को रोक नहीं पाती और खुशी से झूमते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़ती है. बच्ची की आंखों में अपने पिता से मिलने की बेताबी साफ नजर आती है. लेकिन यह पल CISF जवान के लिए आसान नहीं था. सुरक्षा नियमों के तहत किसी को भी बिना जांच के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती. एक तरफ नियम और जिम्मेदारी थी, तो दूसरी तरफ एक मासूम बच्ची की भावनाएं. ऐसे में CISF जवान ने जो फैसला लिया, वही इस वीडियो को खास बना देता है.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

CISF जवान ने जो किया उसे देख खुश हो जाएगा दिल

वीडियो में साफ दिखता है कि जवान न तो सख्ती दिखाता है और न ही बच्ची को डराता है. वह मुस्कुराते हुए बच्ची को प्यार से रोकता है और इशारे से उसे समझाने की कोशिश करता है. बच्ची थोड़ी रुक जाती है, लेकिन उसकी नजरें लगातार अपने पिता पर टिकी रहती हैं. यह पूरा दृश्य इतना भावुक है कि देखने वालों की आंखें नम हो जाती हैं. इतने में बच्ची के पिता बाहर आते हैं और अपनी बेटी को गोद में उठा लेते हैं.

यूजर्स हुए भावुक

वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...बच्ची की भावनाओं की कद्र जवान से बेहतर कौन कर सकता है. एक और यूजर ने लिखा...मुझे अपने पिता की आज बहुत याद आ रही है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...पिता को सबसे ज्यादा प्यार बेटियां ही करती हैं.

यह भी पढ़ें: शख्स ने खेला रियल लाइफ GTA! प्लेन से रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचा, फिर यूं किया टेकऑफ- वीडियो वायरल