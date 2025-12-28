सर्दियों में कार के शीशे पर जमने वाला फॉग कैसे हटाएं? ये आसान टिप्स आएंगी तुरंत काम

कार के शीशे पर फॉग जमने की सबसे बड़ी वजह अंदर और बाहर के तापमान में फर्क होता है. इसे बैलेंस करने के लिए आप एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं. एसी को लो टेम्प्रेचर पर रखें. फैन स्पीड हाई करें और एयर फ्लो सीधे विंडशील्ड की ओर सेट करें. रिसर्कुलेशन मोड ऑफ रखें फॉग जल्दी साफ हो जाएगी.