सर्दियों में कार के शीशे पर जमने वाला फॉग कैसे हटाएं? ये आसान टिप्स आएंगी तुरंत काम

Car Safety Tips: सर्दियों में कार की विंडशील्ड पर जमी फॉग विजिबिलिटी घटा देती है. आप इन घरेलू जुगाड़ों अपनाकर इस परेशानी से आसानी से बच सकते हैं. सर्दियों में नहीं होगी ड्राइविंग में दिक्कत.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Dec 2025 05:03 PM (IST)
सर्दियों में कार चलाते वक्त सबसे बड़ी परेशानी विंडशील्ड पर जमने वाला फॉग होता है. यह फॉग आपकी विजिबिलिटी को अचानक कम कर देता है. जिससे एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है. खास बात यह है कि हर कार में डिफॉग का फीचर नहीं होता. ऐसे में कुछ आसान और काम के टिप्स जानना बेहद जरूरी हो जाता है.

कार के शीशे पर फॉग जमने की सबसे बड़ी वजह अंदर और बाहर के तापमान में फर्क होता है. इसे बैलेंस करने के लिए आप एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं. एसी को लो टेम्प्रेचर पर रखें. फैन स्पीड हाई करें और एयर फ्लो सीधे विंडशील्ड की ओर सेट करें. रिसर्कुलेशन मोड ऑफ रखें फॉग जल्दी साफ हो जाएगी.
अगर ज्यादा ठंड में एसी चलाना सही नहीं लगता. तो फ्रंट डीफ्रॉस्टर बटन मददगार साबित होता है. हीटर को हाई टेम्प्रेचर पर सेट करें और बाहर की फ्रेश एयर को अंदर आने दें. हवा सीधे शीशे पर पड़ेगी और कुछ ही मिनट में फॉग गायब हो जाएगी. पीछे के शीशे के लिए रियर डीफ्रॉस्टर भी ऑन करें.
Published at : 28 Dec 2025 05:03 PM (IST)
