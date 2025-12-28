दिल्ली में बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा AQI, जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गया है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में हवा की क्वालिटी बहुत खराब कैटेगरी में रही और ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 390 दर्ज किया गया. वहीं मौसम विभाग ने सोमवार के लिए बहुत घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

दिल्ली में सोमवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 22 और 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. CPCB के समीर ऐप के डेटा के अनुसार, दिल्ली के 19 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने हवा की क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में बताई, जिसमें आनंद विहार में सबसे ज़्यादा AQI 457 दर्ज किया गया, जबकि बाकी जगहों पर बहुत खराब लेवल दर्ज किया गया.

मौसम विभाग ने बताया कि शहर में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 0.5 डिग्री कम था, जबकि अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसम के औसत से 2.1 डिग्री ज़्यादा था. शाम 5.30 बजे ह्यूमिडिटी 100 प्रतिशत दर्ज की गई.

CPCB के मानकों के अनुसार, 0 से 50 के बीच AQI को अच्छा, 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 को गंभीर माना जाता है.