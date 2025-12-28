Maharashtra: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव

महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव को लेकर अजित पवार ने बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा है कि पिंपरी चिंचवड नगर निगम के चुनाव में उनकी पार्टी शरद पवार की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी.

अजित पवार ने कहा, "कोई समस्या नहीं है. आम तौर पर, पिंपरी चिंचवाड़ में उम्मीदवारी के लिए लड़ते समय, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी)—यानी 'घड़ी' और 'तुतारी'एक साथ चुनाव का सामना कर रहे हैं."

इस वजह साथ आ रहे चाचा-भतीजे

डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा, "कई लोगों के मन में भी यही बात थी. आखिरकार दोस्तों, हम में से बहुत से लोग किसान हैं. किसान आपकी और मेरी पहचान (जाति) है. इसलिए, महाराष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं."

'दो दिन में सब आ जाएगा समझ'

उन्होंने कहा कि इस बार सभी नेता बैठे थे और सीटों के बंटवारे पर चर्चा की. कुछ बदलावों के साथ सीटों का बंटवारा ठीक से हो गया है. आपको दो दिनों में पूरी जानकारी मिल जाएगी. अगर मैं अभी कुछ कहूं और वह वैसा न हो, तो लोग कहेंगे- देखो, उन्होंने क्या कहा था और क्या हुआ. इसलिए, कृपया दो दिन धैर्य रखें. दो दिनों में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा.

अजित पवार ने कहा लेकिन, कृपया किसी भी झूठे वादे (भूल-थापा) में न आएं. किसी की दादागिरी या दबाव (धाक-धपटशाह) के आगे न झुकें.