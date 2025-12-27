एक्सप्लोरर
इस महीने बंद हो सकता है इन लोगों का पैन कार्ड, जानें कहीं आपका भी पैन तो नहीं शामिल
PAN Card Rules: अगर आपने अभी तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया है. तो 31 दिसंबर के बाद आपका पैन इनएक्टिव हो सकता है. इसलिए वक्त रहते चेक करें और लिंकिंग प्रोसेस पूरी करें.
देश में करोड़ों लोग पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. नए साल से पहले इन लोगों के लिए अलर्ट है. अगर आपने अब तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया. तो 31 दिसंबर की रात तक आपका पैन इनएक्टिव हो सकता है.
