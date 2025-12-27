इस महीने बंद हो सकता है इन लोगों का पैन कार्ड, जानें कहीं आपका भी पैन तो नहीं शामिल

आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक जिन लोगों का PAN Aadhaar से लिंक नहीं है. उनका पैन 1 जनवरी 2026 से डिएक्टिवेट हो जाएगा. खासकर उन लोगों का जिनका PAN 1 अक्टूबर 2024 के बाद जारी हुआ. 31 दिसंबर तक लिंक न होने पर पैन अपने आप इनएक्टिव हो जाएगा.