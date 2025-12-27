हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस महीने बंद हो सकता है इन लोगों का पैन कार्ड, जानें कहीं आपका भी पैन तो नहीं शामिल

इस महीने बंद हो सकता है इन लोगों का पैन कार्ड, जानें कहीं आपका भी पैन तो नहीं शामिल

PAN Card Rules: अगर आपने अभी तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया है. तो 31 दिसंबर के बाद आपका पैन इनएक्टिव हो सकता है. इसलिए वक्त रहते चेक करें और लिंकिंग प्रोसेस पूरी करें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 27 Dec 2025 04:13 PM (IST)
PAN Card Rules: अगर आपने अभी तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया है. तो 31 दिसंबर के बाद आपका पैन इनएक्टिव हो सकता है. इसलिए वक्त रहते चेक करें और लिंकिंग प्रोसेस पूरी करें.

देश में करोड़ों लोग पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं. नए साल से पहले इन लोगों के लिए अलर्ट है. अगर आपने अब तक PAN को Aadhaar से लिंक नहीं किया. तो 31 दिसंबर की रात तक आपका पैन इनएक्टिव हो सकता है.

पैन इनएक्टिव होने से बैंकिंग, टैक्स रिटर्न और निवेश जैसी जरूरी चीजें रुक सकती हैं. PAN आज सिर्फ टैक्स दस्तावेज नहीं. बल्कि पहचान और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए काफी जरूरी है. इसलिए जानना जरूरी है कि आपका पैन सुरक्षित है या नहीं. जिससे बाद में कोई परेशानी न हो.
पैन इनएक्टिव होने से बैंकिंग, टैक्स रिटर्न और निवेश जैसी जरूरी चीजें रुक सकती हैं. PAN आज सिर्फ टैक्स दस्तावेज नहीं. बल्कि पहचान और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए काफी जरूरी है. इसलिए जानना जरूरी है कि आपका पैन सुरक्षित है या नहीं. जिससे बाद में कोई परेशानी न हो.
आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक जिन लोगों का PAN Aadhaar से लिंक नहीं है. उनका पैन 1 जनवरी 2026 से डिएक्टिवेट हो जाएगा. खासकर उन लोगों का जिनका PAN 1 अक्टूबर 2024 के बाद जारी हुआ. 31 दिसंबर तक लिंक न होने पर पैन अपने आप इनएक्टिव हो जाएगा.
आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक जिन लोगों का PAN Aadhaar से लिंक नहीं है. उनका पैन 1 जनवरी 2026 से डिएक्टिवेट हो जाएगा. खासकर उन लोगों का जिनका PAN 1 अक्टूबर 2024 के बाद जारी हुआ. 31 दिसंबर तक लिंक न होने पर पैन अपने आप इनएक्टिव हो जाएगा.
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
