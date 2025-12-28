सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा

37 सालों से सबके भाईजान यानी सलमान खान बॉलीवुड में राज कर रहे हैं. 90 और 2000 के दशक में तो जैसे उनका बॉलीवुड पर राज था लेकिन अपने करियर में उन्होंने कई उतार-चढ़ाव भी देखे.

आज भी एक्टर अपनी दमदार फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर राज करते हैं. लेकिन पोस्ट कोविड उनके सक्सेस रेट में थोड़ी गिरावट देखी गई जहां भाईजान की फिल्मों को उतना प्यार नहीं मिला. लेकिन इसके बावजूद भी एक्टर स्टार रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर हैं.

स्टार रैंकिंग में बरकरार है भाईजान की बादशाहत

कोईमोई स्टार पावर इंडेक्स ने अपनी रिपोर्ट शेयर की है. अभिनेता के जन्मदिन के मौके पर मीडिया पोर्टल द्वारा ये ऐलान किया गया कि स्टार रैंकिंग के मामले में सलमान खान ने नंबर 1 पोजीशन पर अपनी जगह बनाई रखी है.

लंबे समय से भाईजान बॉक्स ऑफिस पर राज करते आएं है. भले महामारी के बाद उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म करना बंद कर दिया लेकिन ऐसी कई मूवीज हैं जो 100,200 और 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो कर भाईजान के स्टार पावर को और भी मजबूत करती है.

सलमान खान की 11 फिल्में ऐसी हैं जिन्होंने 100 करोड़ के क्लब में अपनी एंट्री दर्ज की है. इस लिस्ट में 'दबंग', 'रेडी','बॉडीगार्ड', 'एक था टाइगर', 'दबंग 2', 'जय हो', 'ट्यूबलाइट', 'रेस 3', 'दबंग 3', 'किसी का भाई किसी की जान' और 'सिकंदर' जैसी फिल्में शामिल हैं.

इतना ही नहीं सलमान खान की ऐसी 4 फिल्में हैं जिन्होंने 200 करोड़ के क्लब में अपनी एंट्री का रास्ता साफ कर लिया था. इस लिस्ट में 'किक','प्रेम रतन धन पायो','भारत' और 'टाइगर 3' है.

अब बात करें 300 करोड़ के क्लब की तो इसमें सिर्फ तीन ही फिल्में हैं. 'बजरंगी भाईजान', 'सुल्तान' और 'टाइगर जिंदा है' ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर दुनियाभर से खूब वाहवाही बटोरी थी.

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक ये कुछ आंकड़े हैं जो सलमान खान को स्टार रैंकिंग की कैटेगरी में पहला पोजीशन दिलाते हैं. इन आंकड़ों से ये साफ है कि जनरेशन कोई भी हो, सबके दिल में भाईजान ही राज करते हैं.



सलमान खान की अपकमिंग फिल्में

बीते कल यानी 27 दिसंबर को सलमान खान के जन्मदिन के मौके पर उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर रिलीज हुआ. फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और ये 1 मिनट 12 सेकंड के टीजर ने सबके दिलों में देशभक्ति का जज्बा जगा दिया है. इन दिनों सलमान खान अपनी इसी फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं. बता दें, ये फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज होगी.