आधार कार्ड में सिर्फ एक बार चेंज होती है ये चीज, जान लें नहीं तो होगा नुकसान
Aadhaar Update Rules: आधार कार्ड में कुछ जानकारियां ऐसी हैं. जिन्हें सुधारने का मौका जीवन में सिर्फ एक बार मिलता है. नियम न जानने पर आगे चलकर आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है.
आधार कार्ड आज हर नागरिक के लिए सबसे जरूरी पहचान पत्र बन चुका है. बैंकिंग काम हो, सरकारी योजना का लाभ लेना हो या किसी जगह एड्रेस प्रूफ देना हो, हर जगह आधार मांगा जाता है. इसमें नाम, जन्मतिथि, पता, जेंडर और मोबाइल नंबर जैसी अहम जानकारियां दर्ज रहती हैं.
Published at : 26 Dec 2025 05:01 PM (IST)
