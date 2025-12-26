आधार कार्ड में सिर्फ एक बार चेंज होती है ये चीज, जान लें नहीं तो होगा नुकसान

UIDAI के नियमों के मुताबिक आधार कार्ड में नाम बदलने की सुविधा लिमिटेड है. कोई भी आधार धारक अपने नाम में सिर्फ दो बार ही बदलाव कर सकता है. शादी के बाद कई महिलाएं सरनेम बदलती हैं या स्पेलिंग सुधार की जरूरत पड़ती है. ऐसे मामलों में नाम अपडेट किया जा सकता है.