हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'राहुल बाबा को हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि...', अमित शाह ने गुजरात में गिनाए कांग्रेस की हार के कारण

'राहुल बाबा को हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि...', अमित शाह ने गुजरात में गिनाए कांग्रेस की हार के कारण

Amit Shah: अमित शाह ने कहा कि लोकसभा में बहस के दौरान राहुल गांधी ने मुझसे एक अजीब सवाल पूछा कि चुनाव में हर बार सिर्फ उनकी पार्टी ही क्यों हारती है? उन्होंने लोगों से पूछने के बजाय मुझसे पूछा.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 28 Dec 2025 11:21 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी को चुनावों में मिली हार को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी लोगों को पसंद आने वाली हर चीज का विरोध करती है तो उसे वोट नहीं मिलेंगे. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को यह सरल तर्क समझाना उनकी क्षमता से परे है, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी इसे समझाने में विफल रहे हैं.

अमित शाह ने रविवार (28 दिसंबर, 2025) को अहमदाबाद शहर के पास एक गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘हाल ही में लोकसभा में हुई बहस के दौरान राहुल गांधी ने मुझसे एक अजीब सवाल पूछा कि चुनाव में हर बार सिर्फ उनकी पार्टी ही क्यों हारती है? उन्होंने लोगों से पूछने के बजाय मुझसे पूछा.’ शाह ने कहा, ‘राहुल बाबा, अगर आप मेरे द्वारा शुरू की गई इन दो पहल को समझेंगे, तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा.’

कांग्रेस तमिलानाडु और बंगाल चुनावों में भी हारेगी- शाह

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि राहुल गांधी को हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि कांग्रेस आगामी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में निश्चित रूप से हारेगी. उन्होंने दावा किया कि 2029 के लोकसभा चुनावों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा विजयी होगी.

शाह ने कहा, ‘हमारी सफलता का कारण यह है कि लोग हमारे सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं. कांग्रेस ने राम मंदिर, आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 को हटाने, समान नागरिक संहिता, तीन तलाक विरोधी अधिनियम और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने के हमारे अभियान का विरोध किया था. अब बताइए, अगर आप लोगों की पसंद का विरोध करेंगे तो आपको वोट कैसे मिलेंगे? लेकिन राहुल बाबा को यह सरल तर्क समझाना मेरी क्षमता से परे है, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी ऐसा करने में असफल रहे हैं.’

केंद्रीय मंत्री ने 173 लोगों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र सौंपे

अहमदाबाद के नवी वंजार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान शाह ने 173 निवासियों को सनद (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र) सौंपे. लाभार्थी मूल रूप से साबरमती नदी के किनारे स्थित वंजार गांव के निवासी थे, लेकिन 1973 की विनाशकारी बाढ़ में अपने घर, जमीन और सामान खो देने के बाद उन्हें नवी वंजार में बसाया गया था.

इस अवसर पर शाह ने वेस्टर्न ट्रंक लाइन का भी उद्घाटन किया, जो शेला, दक्षिण बोपाल, शांतिपुरा और थलतेज जैसे नव विकसित क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 15 लाख निवासियों की ओर से उत्पन्न सीवेज के प्रबंधन के लिए बनाया गया एक जल निकासी नेटवर्क है. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इन 173 लोगों को कांग्रेस के सत्ता में रहने के दौरान नवी वंजार में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन 50 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें भूमि स्वामित्व अधिकार प्राप्त नहीं हुए.

यह भी पढ़ेंः इंडियन नेवी की ड्रेस पहन INS वाघशीर में की यात्रा, ऐसा करने वालीं दूसरी प्रेसिडेंट बनीं द्रौपदी मुर्मू

Published at : 28 Dec 2025 11:21 PM (IST)
Tags :
Ahmedabad BJP RAHUL GANDHI CONGRESS AMIT SHAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'राहुल बाबा को हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि...', अमित शाह ने गुजरात में गिनाए कांग्रेस की हार के कारण
'राहुल बाबा को हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि...', अमित शाह ने गुजरात में गिनाए कांग्रेस की हार के कारण
महाराष्ट्र
Maharashtra: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
महाराष्ट्र: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
विश्व
क्या भारत में घुसे उस्मान हादी के हत्यारे? ढाका पुलिस के दावों पर मेघालय पुलिस और BSF ने दिया ये जवाब
क्या भारत में घुसे हादी के हत्यारे? ढाका पुलिस के दावों पर मेघालय पुलिस और BSF ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
Advertisement

वीडियोज

Bihar News: Rohtas जिले में ट्रायल के दौरान टूट गया रोप-वे | Nitish Kumar | JDU
Bareilly News: बर्थडे सेलिब्रेशन से मारपीट तक...बरेली में बजरंगदल का विवादित हंगामा | UP News
Sandeep Chaudhary: कट्टरता का पाठ पढ़ाएंगे...अपना ही घर जलाएंगे! | ABP News | Seedha Sawal | ABP
ABP Report: दिग्विजय के RSS प्रेम पर भड़की कांग्रेस! | Digvijaya Singh | Breaking | Rahul Gandhi
Digvijay Singh Post: RSS-बीजेपी का संगठन मजबूत..कांग्रेस क्यों मजबूर? | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राहुल बाबा को हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि...', अमित शाह ने गुजरात में गिनाए कांग्रेस की हार के कारण
'राहुल बाबा को हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि...', अमित शाह ने गुजरात में गिनाए कांग्रेस की हार के कारण
महाराष्ट्र
Maharashtra: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
महाराष्ट्र: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
विश्व
क्या भारत में घुसे उस्मान हादी के हत्यारे? ढाका पुलिस के दावों पर मेघालय पुलिस और BSF ने दिया ये जवाब
क्या भारत में घुसे हादी के हत्यारे? ढाका पुलिस के दावों पर मेघालय पुलिस और BSF ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
क्रिकेट
Year Ender: इस साल भारतीय क्रिकेट टीम की 5 सबसे बड़ी हार, 2025 टीम इंडिया के लिए नहीं रहा खास; फैंस रोने पर हुए मजबूर
इस साल भारतीय क्रिकेट टीम की 5 सबसे बड़ी हार, 2025 टीम इंडिया के लिए नहीं रहा खास; फैंस रोने पर हुए मजबूर
दिल्ली NCR
दिल्ली में 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI, घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी
दिल्ली में 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI, घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड BJP के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जान से मारने की मिली धमकी, दर्ज करवाई शिकायत
उत्तराखंड BJP के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जान से मारने की मिली धमकी, दर्ज करवाई शिकायत
ट्रेंडिंग
एयरपोर्ट पर CISF जवान ने निभाया इंसानियत का फर्ज, नन्ही बच्ची और पिता का मिलन देख भावुक हुआ इंटरनेट
एयरपोर्ट पर CISF जवान ने निभाया इंसानियत का फर्ज, नन्ही बच्ची और पिता का मिलन देख भावुक हुआ इंटरनेट
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget