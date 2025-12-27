ठंड में ठंडी और गर्मी में गर्म दीवारों से है बचना तो घर बनवाते समय जरूर करें ये काम, जान लें काम की बात

घर बनवाते समय दीवारों की मोटाई और मटीरियल सिलेक्ट करना बहुत मायने रखता है. बहुत पतली दीवारें गर्मी जल्दी अंदर लाती हैं और ठंड में घर को ठंडा कर देती हैं. ईंट, एएसी ब्लॉक या फ्लाई ऐश ब्रिक जैसे मटीरियल तापमान को बैलेंस करने में मदद करते हैं.