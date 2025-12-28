एक्सप्लोरर
नए साल से शुरू करें ये काम, मंथली खर्च के लिए नहीं निकालनी पड़ेगी सैलरी
Earning Tips: नए साल से अगर आप सेविंग और पैसा बढ़ाने की सही आदत अपनाते हैं. तो कुछ वक्त बाद मंथली खर्च के लिए पूरी सैलरी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
नया साल सिर्फ रिजॉल्यूशन लेने के लिए नहीं होता. बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल मूव शुरू करने का सही टाइम भी होता है. अगर आप चाहते हैं कि हर महीने खर्च चलाने के लिए पूरी तरह सैलरी पर निर्भर न रहें. तो अभी से प्लान बनाना जरूरी है.
1/6
2/6
Published at : 28 Dec 2025 01:23 PM (IST)
Tags :Investment Earning Utility News
यूटिलिटी
6 Photos
पीएम मुद्रा योजना में कैसे कर सकते हैं अप्लाई, बिजनेस शुरू करने के लिए 20 लाख का लोन देती है सरकार
यूटिलिटी
7 Photos
न्यू ईयर पार्टी से पहले महिलाएं रखें अपनी सुरक्षा का खास ख्याल, ये सेफ्टी टिप्स आएंगे काम
यूटिलिटी
6 Photos
अब महंगी ड्राई क्लीनिंग नहीं, घर पर ही करें सोफे की डीप क्लीनिंग, जानें आसान तरीके
यूटिलिटी
7 Photos
ठंड में ठंडी और गर्मी में गर्म दीवारों से है बचना तो घर बनवाते समय जरूर करें ये काम, जान लें काम की बात
यूटिलिटी
6 Photos
इस महीने बंद हो सकता है इन लोगों का पैन कार्ड, जानें कहीं आपका भी पैन तो नहीं शामिल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
चीन ने बना डाली दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग, घंटों का सफर मिनटों में होगा पूरा, खर्च जानकार रह जाएंगे हैरान
राजस्थान
PCC चीफ गोविन्द सिंह डोटासरा की कांग्रेस हाईकमान ने की तारीफ, CWC की बैठक में क्यों हुई चर्चा?
बॉलीवुड
‘ताऊ, कंट्रोल में रहो’, लाइव शो में हुई बदतमीजी तो भड़की हरियाणवी स्टार प्रांजल दहिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में न ठाकुरवाद, न ब्राह्मणवाद', BJP के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर केशव प्रसाद मौर्य की दो टूक
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
पीएम मुद्रा योजना में कैसे कर सकते हैं अप्लाई, बिजनेस शुरू करने के लिए 20 लाख का लोन देती है सरकार
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion