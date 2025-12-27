एक्सप्लोरर
क्लाउड किचन शुरू करने से पहले बनवाना होता है ये सर्टिफिकेट, जान लीजिए तरीका
Cloud Kitchen: कम लागत में फूड बिजनेस शुरू करने वालों के लिए यह जानकारी जरूरी है. क्लाउड किचन खोलने से पहले एक अहम प्रोसेस पूरी करनी होती है. जिसे नजरअंदाज करना आगे परेशानी बढ़ा सकता है.
आजकल लोग कम निवेश में मुनाफे वाले कामों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं. कोई ऑनलाइन सर्विस शुरू कर रहा है तो कोई घर से ही अपना बिजनेस खड़ा कर रहा है. इसी ट्रेंड में क्लाउड किचन भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. जहां बिना बैठने की व्यवस्था के सिर्फ खाना बनाकर डिलीवरी की जाती है.
1/6
2/6
Published at : 27 Dec 2025 01:43 PM (IST)
Tags :Cloud Cloud Kitchen Utility News
यूटिलिटी
7 Photos
ठंड में ठंडी और गर्मी में गर्म दीवारों से है बचना तो घर बनवाते समय जरूर करें ये काम, जान लें काम की बात
यूटिलिटी
9 Photos
रेलवे ने आज से बढ़ा दिए टिकट के दाम, ट्रेन से सफर करने से पहले जान लें ये 10 जरूरी बातें
यूटिलिटी
6 Photos
अब टोल टैक्स की कमाई से भी अपनी जेब भर सकते हैं आप, सरकार ने कर दिया मुनाफा पाने का इंतजाम
यूटिलिटी
6 Photos
रोडवेज बस का टिकट खरीदते ही हो जाता है 7.5 लाख का बीमा, क्या ये नियम जानते हैं आप?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SIR प्रक्रिया में बीजेपी विधायक के भाई के परिवार का कटा वोट, मतदाता लिस्ट से नाम हुए गायब
विश्व
अमेरिका में हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित, 1100 उड़ानें रद्द, लगभग 4000 फ्लाइट्स हुईं लेट, जानें कारण
बॉलीवुड
सलमान खान के बर्थडे पर फैमिली से लेकर फ्रेंड्स तक ने मचाया धमाल, सामने आईं इनसाइड फोटोज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या, मृतक का भाई बोला, 'चाइनीज-चिंकी कह रहे थे'
Advertisement
यूटिलिटी
7 Photos
ठंड में ठंडी और गर्मी में गर्म दीवारों से है बचना तो घर बनवाते समय जरूर करें ये काम, जान लें काम की बात
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion