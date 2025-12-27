क्लाउड किचन शुरू करने से पहले बनवाना होता है ये सर्टिफिकेट, जान लीजिए तरीका

खाने से जुड़ा कोई भी काम शुरू करने से पहले सरकार की ओर से तय किए गए फूड सेफ्टी नियमों को समझना जरूरी होता है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लोगों तक साफ, सुरक्षित और मानक के अनुसार तैयार किया गया खाना पहुंचे. इन नियमों के बिना कारोबार करना जोखिम भरा हो सकता है.