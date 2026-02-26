हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सिर्फ बेटियों के पैरेंट्स हैं आप तो उनका पूरा खर्च उठाएगी सरकार, जानें इस योजना में कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

सिर्फ बेटियों के पैरेंट्स हैं आप तो उनका पूरा खर्च उठाएगी सरकार, जानें इस योजना में कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

Sukanya Samriddhi Yojana: अगर आपके घर में बेटी है तो सरकार की खास सेविंग स्कीम से पढ़ाई और शादी के लिए मजबूत फंड तैयार किया जा सकता है. जानें अप्लाई करने का आसान तरीका.

Sukanya Samriddhi Yojana: अगर आपके घर में बेटी है तो सरकार की खास सेविंग स्कीम से पढ़ाई और शादी के लिए मजबूत फंड तैयार किया जा सकता है. जानें अप्लाई करने का आसान तरीका.

अगर आपके घर में बेटी है और आप उसके भविष्य को लेकर अभी से प्लानिंग करना चाहते हैं. तो सरकार की एक खास सेविंग स्कीम आपके काम आ सकती है. यह योजना बेटियों की पढ़ाई और शादी जैसे बड़े खर्च को ध्यान में रखकर तैयार की गई है.

बेटियों के लिए इस स्कीम में अगर आप निवेश करना शुरू करते हैं. तो समय के साथ एक मजबूत फंड तैयार हो जाता है. इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना. यह एक लॉन्ग टर्म स्मॉल सेविंग स्कीम है. जिसमें निवेश आप करते हैं और सरकार तय ब्याज दर के जरिए आपकी रकम को बढ़ाती है.
बेटियों के लिए इस स्कीम में अगर आप निवेश करना शुरू करते हैं. तो समय के साथ एक मजबूत फंड तैयार हो जाता है. इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना. यह एक लॉन्ग टर्म स्मॉल सेविंग स्कीम है. जिसमें निवेश आप करते हैं और सरकार तय ब्याज दर के जरिए आपकी रकम को बढ़ाती है.
यह कोई डायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम नहीं. बल्कि एक इन्वेस्टमेंट स्कीम कही जा सकती है. इसमें अकाउंट बेटी के नाम पर खुलता है और माता पिता या कानूनी अभिभावक इसे ऑपरेट करते हैं. अकाउंट बेटी के जन्म से लेकर 10 साल की उम्र तक खुलवाया जा सकता है.
यह कोई डायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम नहीं. बल्कि एक इन्वेस्टमेंट स्कीम कही जा सकती है. इसमें अकाउंट बेटी के नाम पर खुलता है और माता पिता या कानूनी अभिभावक इसे ऑपरेट करते हैं. अकाउंट बेटी के जन्म से लेकर 10 साल की उम्र तक खुलवाया जा सकता है.
