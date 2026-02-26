एक्सप्लोरर
सिर्फ बेटियों के पैरेंट्स हैं आप तो उनका पूरा खर्च उठाएगी सरकार, जानें इस योजना में कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
Sukanya Samriddhi Yojana: अगर आपके घर में बेटी है तो सरकार की खास सेविंग स्कीम से पढ़ाई और शादी के लिए मजबूत फंड तैयार किया जा सकता है. जानें अप्लाई करने का आसान तरीका.
अगर आपके घर में बेटी है और आप उसके भविष्य को लेकर अभी से प्लानिंग करना चाहते हैं. तो सरकार की एक खास सेविंग स्कीम आपके काम आ सकती है. यह योजना बेटियों की पढ़ाई और शादी जैसे बड़े खर्च को ध्यान में रखकर तैयार की गई है.
Published at : 26 Feb 2026 01:56 PM (IST)
