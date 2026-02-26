सिर्फ बेटियों के पैरेंट्स हैं आप तो उनका पूरा खर्च उठाएगी सरकार, जानें इस योजना में कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

बेटियों के लिए इस स्कीम में अगर आप निवेश करना शुरू करते हैं. तो समय के साथ एक मजबूत फंड तैयार हो जाता है. इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना. यह एक लॉन्ग टर्म स्मॉल सेविंग स्कीम है. जिसमें निवेश आप करते हैं और सरकार तय ब्याज दर के जरिए आपकी रकम को बढ़ाती है.