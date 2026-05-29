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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीSummer Tips: क्या आप जनाते हैं कूलर में मटका रखने का वायरल जुगाड़, वाकई मिलती है AC जैसी ठंडी हवा?

Summer Tips: क्या आप जनाते हैं कूलर में मटका रखने का वायरल जुगाड़, वाकई मिलती है AC जैसी ठंडी हवा?

Cooler Cooling Effect: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक जुगाड़ बेहद ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे लोग जमकर अपने कूलर के साथ कर रहे हैं. जहां, कूलर में मटका रखने से सही में एसी जैसी ठंडी हवा मिल रही है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 29 May 2026 10:13 PM (IST)
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Cooler and Matka: पूरे भारत में तपती गर्मी का कहर लगातार जारी है. ऐसे में भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग न सिर्फ अपने घरों में कैद हैं बल्कि तेजी से एसी और कूलर का भी जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अनोखा जुगाड़ का वीडियो तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है. जहां, वायरल वीडियो के मुताबिक, लोग अपने कूलर की पानी वाली टंकी के अंदर मिट्टी का मटका डाल रहे हैं, जो एकमद एसी जैसी ठंडी हवा देने का काम कर रहा है. आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर. 

मटके के ठंडे पानी के पीछे का रहस्य?

दरअसल, मटके में पानी ठंडा होने के पीछे औपर कुछ नहीं, बल्कि भाप (Evaporation) का सिद्धांत काम करता है. जब भी, मिट्टी के बर्तन की सतह पर हजारों छोटे छेद होते हैं तो, इन छेदों से पानी निकलकर बाहर आता है और बाहर की गर्म हवा के संपर्क में आकर भाप बनकर उड़ जाता है.

यहीं वजह है कि मटके के अंदर का तापमान पूरी तरह से गिर जाती है औप पानी कई घंटों तक ठंडा रहता है. बस फिर क्या था, इसी सोच के बाद  सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने कूलर की टंकी के अंदर मटका रखना शुरू कर दिया, जो अब यूर्जस को तेजी से आकर्षित कर रहा है. 

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क्या सच में कूलर देता है एसी जैसी ठंडी हवा?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देखने के बाद अगर आप भी इस जुगाड़ को करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले इसे पीछे छुपे साइंस को समझना सबसे ज्यादा जरूरू है. इस मामले को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों का मानना है कि, यह वायरल जुगाड़ सिर्फ और सिर्फ मटके के आसपास के पानी को कुछ देर के लिए ही ठंडा कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से कूलर की कूलिंग में किसी भी तरह का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. 

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दरअसल, कूलर से आने वाली ठंडी हवा पूरी तरह से कमरे में क्रॉस वेंटिलेशन के साथ-साथ कूलर के पैड्स पर पानी का भाप पर ही सबसे ज्यादा निर्भर करती है. लेकिन, अगर आप भी इस जुगाड़ को करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसका कूलर पर किसी भी तरह का कोई फायदा देखने को नहीं मिलेगा. यह वायरल जुगाड़ केवल सोशल मीडिया स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है. 

Published at : 29 May 2026 10:13 PM (IST)
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