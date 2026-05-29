आयुष्मान योजना में कौन सा इलाज फ्री और कौन सा नहीं? कार्ड बनवाने से पहले जान लें

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आयुष्मान भारत योजना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है।

यह योजना गंभीर बीमारियों, सर्जरी और दिल, कैंसर, किडनी इलाज कवर करती है।

OPD, कॉस्मेटिक सर्जरी, IVF, विटामिन जैसी सेवाएं योजना में शामिल नहीं हैं।

लाभ केवल सरकारी पैनल वाले अस्पतालों में और योग्य लोगों को ही मिलेगा।

Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana: दवाइयों और इलाज में लोगों की सालों की जमा पूंजी खर्च हो जाती है. ऐसे में सरकार ने गरीब और जरूरतमंद लोगों को महंगे इलाज से राहत देने के लिए Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana शुरू की है.

इसके तहत योग्य परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है. इससे जरूरतमंद लोगों को बड़ी आर्थिक राहत मिलती है, लेकिन 5 लाख रुपये तक का यह मुफ्त इलाज हर बीमारी और हर इलाज पर लागू नहीं होता. साथ ही हर अस्पताल में भी इसका फायदा नहीं लिया जा सकता. योजना के तहत कुछ तय नियम और लिमिटेशन रखी गई हैं. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

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कब ले सकते हैं इस कार्ड का फायदा?

अगर इस कार्ड के फायदे की बात करें, तो इसका लाभ मुख्य रूप से अस्पताल में भर्ती होने पर ही मिलता है. सामान्य बुखार, खांसी, सिरदर्द या छोटी-मोटी बीमारी के इलाज का खर्च इसमें शामिल नहीं होता. यानी डॉक्टर की फीस, OPD विजिट, सामान्य जांच, ब्लड टेस्ट या एक्स-रे जैसे खर्च आपको खुद ही उठाने पड़ते हैं.

बिमारिया जिनपर इलाज होता है कवर

Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana के तहत कई गंभीर बीमारियों और बड़ी सर्जरी का इलाज कवर किया जाता है. आइए जानते हैं इसमें किन-किन बीमारियों का इलाज शामिल है.

दिल की बीमारियां - हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, बायपास सर्जरी और हाई बीपी जैसी समस्याओं का इलाज कवर होता है.

हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, बायपास सर्जरी और हाई बीपी जैसी समस्याओं का इलाज कवर होता है. कैंसर का इलाज - कीमोथेरेपी, रेडिएशन और ब्रेस्ट, फेफड़े, पेट व मुंह के कैंसर का इलाज शामिल है.

कीमोथेरेपी, रेडिएशन और ब्रेस्ट, फेफड़े, पेट व मुंह के कैंसर का इलाज शामिल है. न्यूरोलॉजिकल बीमारियां - स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, पार्किंसन और मिर्गी जैसी बीमारियों का इलाज कवर किया जाता है.

स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, पार्किंसन और मिर्गी जैसी बीमारियों का इलाज कवर किया जाता है. किडनी और लीवर रोग - डायलिसिस, क्रॉनिक किडनी डिजीज, सिरोसिस और हेपेटाइटिस B-C का इलाज शामिल है.

डायलिसिस, क्रॉनिक किडनी डिजीज, सिरोसिस और हेपेटाइटिस B-C का इलाज शामिल है. हड्डी और जोड़ की समस्याएं - फ्रैक्चर, हिप और नी सर्जरी, आर्थराइटिस जैसी समस्याओं का इलाज कवर होता है.

फ्रैक्चर, हिप और नी सर्जरी, आर्थराइटिस जैसी समस्याओं का इलाज कवर होता है. महिलाओं और बच्चों का इलाज - नॉर्मल डिलीवरी, सी-सेक्शन, NICU केयर और बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज शामिल है.

कौन से इलाज नहीं होते कवर

इस योजना में कुछ इलाज कवर नहीं होते है.

OPD परामर्श

कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी

IVF और टेस्ट ट्यूब बेबी

सामान्य डेंटल ट्रीटमेंट

विटामिन और सप्लीमेंट्स

नशे या खुद को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा इलाज

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं अस्पतालों में मिलता है जो सरकार के पैनल में शामिल होते हैं. इसलिए भर्ती होने से पहले यह जरूर पता कर लें कि अस्पताल आयुष्मान कार्ड स्वीकार करता है या नहीं.

कौन से लोग नहीं उठा सकते फायदा?

सरकारी नौकरी करने वाले, इनकम टैक्स भरने वाले, PF कटने वाले या ESIC सुविधा लेने वाले लोग आमतौर पर इसके लाभ नहीं उठा सकते है. ये केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बनाई गई है.

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इलाज शुरू कराने से पहले ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें