इन जगहों पर नहीं रखना चाहिए स्टेबलाइजर, हो सकता है बड़ा नुकसान

इन जगहों पर नहीं रखना चाहिए स्टेबलाइजर, हो सकता है बड़ा नुकसान

Stabilizer Safety Tips: स्टेबलाइजर को घर में इन जगहों पर रखना खतरा बढ़ा देता है. इन जगहों पर रखने से शॉर्ट सर्किट, ओवरहीटिंग और होने का जोखिम बढ़ जाता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Nov 2025 04:39 PM (IST)
Stabilizer Safety Tips: स्टेबलाइजर को घर में इन जगहों पर रखना खतरा बढ़ा देता है. इन जगहों पर रखने से शॉर्ट सर्किट, ओवरहीटिंग और होने का जोखिम बढ़ जाता है.

आज के वक्त में हर घर में टीवी, फ्रिज और एसी जैसी चीजें होना बिल्कुल नार्मल है. यह सिर्फ सुविधा नहीं, रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी हैं. कई बार बिजली का वोल्टेज कभी भी ऊपर-नीचे हो जाता है. इसलिए सेफ्टी के लिए लोग स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं.

1/6
स्टेबलाइजर टीवी, फ्रिज और एसी को बिजली का वोल्टेज कम होने पर बैलेंस में रखने का काम करता है. वोल्टेज ज्यादा हो तो उसे कंट्रोल करता है. कम हो तो उठाकर सेफ लेवल पर लाता है. इसी वजह से यह आपके टीवी, फ्रिज और एसी को महंगी खराबी से बचाता है.
स्टेबलाइजर टीवी, फ्रिज और एसी को बिजली का वोल्टेज कम होने पर बैलेंस में रखने का काम करता है. वोल्टेज ज्यादा हो तो उसे कंट्रोल करता है. कम हो तो उठाकर सेफ लेवल पर लाता है. इसी वजह से यह आपके टीवी, फ्रिज और एसी को महंगी खराबी से बचाता है.
2/6
स्टेबलाइजर किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की सेफ्टी के लिए जरूरी है.नलेकिन इसे गलत जगह रखने से फायदा नहीं. उल्टा खतरा बढ़ जाता है. सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में वोल्टेज फ्लक्चुएशन बढ़ते हैं. ऐसे में स्टेबलाइजर को सही लोकेशन पर रखना ही सबसे स्मार्ट तरीका है.
स्टेबलाइजर किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस की सेफ्टी के लिए जरूरी है.नलेकिन इसे गलत जगह रखने से फायदा नहीं. उल्टा खतरा बढ़ जाता है. सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में वोल्टेज फ्लक्चुएशन बढ़ते हैं. ऐसे में स्टेबलाइजर को सही लोकेशन पर रखना ही सबसे स्मार्ट तरीका है.
3/6
नमी वाली जगह पर स्टेबलाइजर रखना खतनाक साबित होता है. अगर इसे वॉश एरिया, वॉटर फिल्टर के पास या ऐसी जगह रख देते हैं जहां दीवारें नम रहती हैं. तो शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है. नमी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को जल्दी खराब कर देती है और कभी-कभी स्पार्क भी हो सकता है.
नमी वाली जगह पर स्टेबलाइजर रखना खतनाक साबित होता है. अगर इसे वॉश एरिया, वॉटर फिल्टर के पास या ऐसी जगह रख देते हैं जहां दीवारें नम रहती हैं. तो शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है. नमी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को जल्दी खराब कर देती है और कभी-कभी स्पार्क भी हो सकता है.
4/6
स्टेबलाइजर को हमेशा फर्श पर रखना भी सही नहीं है. कई लोग एसी या फ्रिज का स्टेबलाइजर नीचे रख देते हैं. जहां धूल और मिट्टी जल्दी जमा होती है. इससे एयर वेंट ब्लॉक हो जाते हैं और मशीन ओवरहीट होने लगती है. ओवरहीटिंग से स्टेबलाइजर का पूरा सिस्टम फेल हो सकता है.
स्टेबलाइजर को हमेशा फर्श पर रखना भी सही नहीं है. कई लोग एसी या फ्रिज का स्टेबलाइजर नीचे रख देते हैं. जहां धूल और मिट्टी जल्दी जमा होती है. इससे एयर वेंट ब्लॉक हो जाते हैं और मशीन ओवरहीट होने लगती है. ओवरहीटिंग से स्टेबलाइजर का पूरा सिस्टम फेल हो सकता है.
5/6
सीधे धूप में स्टेबलाइजर रखना बड़ी गलती है. अगर आपकी घर की लेआउट ऐसी है कि स्टेबलाइजर खिड़की के पास या तेज धूप वाली जगह पर लगा है. तो तापमान तेजी से बढ़ता है. ज्यादा गर्मी इसके सर्किट और कंपोनेंट को जल्दी डैमेज कर देती है और इसकी लाइफ कम हो जाती है.
सीधे धूप में स्टेबलाइजर रखना बड़ी गलती है. अगर आपकी घर की लेआउट ऐसी है कि स्टेबलाइजर खिड़की के पास या तेज धूप वाली जगह पर लगा है. तो तापमान तेजी से बढ़ता है. ज्यादा गर्मी इसके सर्किट और कंपोनेंट को जल्दी डैमेज कर देती है और इसकी लाइफ कम हो जाती है.
6/6
स्टेबलाइजर को गैस स्टोव या किचन हीट के पास रखना भी जोखिम भरा है. किचन की गर्म हवा और तेल की भाप इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर जम जाती है. इससे स्टेबलाइजर के बोर्ड पर ग्रीस जमा होता है और उसकी फंक्शनिंग कमजोर पड़ जाती है. ऐसा सेटअप कभी भी शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है. इसलिए इन जगहों पर न रखें स्टेबलाइजर.
स्टेबलाइजर को गैस स्टोव या किचन हीट के पास रखना भी जोखिम भरा है. किचन की गर्म हवा और तेल की भाप इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर जम जाती है. इससे स्टेबलाइजर के बोर्ड पर ग्रीस जमा होता है और उसकी फंक्शनिंग कमजोर पड़ जाती है. ऐसा सेटअप कभी भी शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है. इसलिए इन जगहों पर न रखें स्टेबलाइजर.
Published at : 28 Nov 2025 04:39 PM (IST)
Tags :
Utility News Stabilizer Safety Tips

