इन जगहों पर नहीं रखना चाहिए स्टेबलाइजर, हो सकता है बड़ा नुकसान
Stabilizer Safety Tips: स्टेबलाइजर को घर में इन जगहों पर रखना खतरा बढ़ा देता है. इन जगहों पर रखने से शॉर्ट सर्किट, ओवरहीटिंग और होने का जोखिम बढ़ जाता है.
आज के वक्त में हर घर में टीवी, फ्रिज और एसी जैसी चीजें होना बिल्कुल नार्मल है. यह सिर्फ सुविधा नहीं, रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी हैं. कई बार बिजली का वोल्टेज कभी भी ऊपर-नीचे हो जाता है. इसलिए सेफ्टी के लिए लोग स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करते हैं.
28 Nov 2025 04:39 PM (IST)
