इन जगहों पर नहीं रखना चाहिए स्टेबलाइजर, हो सकता है बड़ा नुकसान

स्टेबलाइजर को गैस स्टोव या किचन हीट के पास रखना भी जोखिम भरा है. किचन की गर्म हवा और तेल की भाप इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पर जम जाती है. इससे स्टेबलाइजर के बोर्ड पर ग्रीस जमा होता है और उसकी फंक्शनिंग कमजोर पड़ जाती है. ऐसा सेटअप कभी भी शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है. इसलिए इन जगहों पर न रखें स्टेबलाइजर.