थलापति विजय का बड़ा फैसला, 'जन नायकन' के डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिफंड होंगे पैसे

थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' को पहले पोंगल के मौके पर 2026 की शुरुआत में जनवरी में रिलीज किया जाना था लेकिन ये पिछले 6 महीनों से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के पास अटकी हुई है और इसके सर्टिफिकेशन का मेकर्स इंतजार कर रहे हैं. फिल्म को अब तक सेंसर बोर्ड से हरी झंडी नहीं मिली है. इसी बीच अब खबर सामने आ रही है कि विजय ने फिल्म के प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसे वापस करने को कहा है. इसके पीछे उन्होंने फिल्म की रिलीज में देरी की वजह से निर्माताओं पर पड़े फाइनेंशियल बोझ का जिक्र किया.

केवीएन प्रोडक्शंस के बिजनेस हेड ने किया कंफर्म!

दरअसल, केवीएन प्रोडक्शंस के बिजनेस हेड मोहन सुप्रित ने इस खबर को कंफर्म किया है और SCREEN से बात करते हुए बताया कि गुरुवार से चल रही खबरें बिल्कुल सच हैं. उन्होंने कहा, 'हम अभी भी बातचीत कर रे हैं लेकिन फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसे वापस करने का फैसला किया है. हमारा मानना है कि फिल्म की रिलीज की संभावित तारीख का इंतजार करते हुए उन्हें इस मामले में उलझाए रखना ठीक नहीं होगा.'

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इसके साथ ही सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ये फैसले खुद विजय द्वारा लिया गया. क्योंकि फिल्म कई महीनों से अधर में लटकी हुई है. यह फैसला ऐसे समय आया है जब सीबीएफसी और फिल्म निर्माताओं दोनों की तरफ से फिल्म की रिलीज को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है.

डिस्ट्रीब्यूटर्स को वापस करने पड़े एडवांस बुकिंग के पैसे

इतना ही नहीं, जब जन नायकन की रिलीज आखिरी समय पर टाल दी गई और फिल्म को CBFC की रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजा गया, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को एडवांस बुकिंग से मिले करोड़ों रुपये वापस करने पड़े थे. वहीं, ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने इंडिया टुडे से बात करते हुए बताया था, 'जन नायकन सिर्फ तमिलनाडु में ही 150 से 200 करोड़ रुपये की कमाई आसानी कर सकती थी.' उनका ये भी मानना था कि फिल्म की रिलीज टलने की वजह से बॉक्स ऑफिस को करीब 100 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है.

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दांव पर लगे थे 500 करोड़

इसके साथ ही, फिल्म निर्माताओं ने मद्रास हाई कोर्ट में बताया था कि 500 करोड़ रुपये दांव पर लगे हैं. फिल्ममेकर्स की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि फिल्म के लिए करीब 500 करोड़ रुपये दांव पर लगे थे. इसे वर्ल्डवाइड 5000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाना था. हालांकि, इस दौरान सीबीएफसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एआरएल सुंदरेशन ने बिना मंजूरी फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस करने और करोड़ों रुपये इन्वेस्ट करने पर सवाल उठाया था.

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खत्म हुई ओटीटी की 120 करोड़ की डील

इसके साथ ही, रिपोर्ट्स के अनुसार, बताया जा रहा है कि 'जन नायकन' की रिलीज पर तलवार लटकने की वजह से ओटीटी डील भी रद्द करनी पड़ी, जिसकी वजह से 120 करोड़ रुपये लौटाने पड़े. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म की रिलीज में देरी के कारण निर्माताओं के साथ उनका समझौता भी रद्द करना पड़ा. मेकर्स ने कोर्ट में बताया था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म देरी को लेकर उन पर मुकदमा करने की धमकी दे रहा था. वहीं, फिल्म लीक के मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है.

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'जन नायकन' के बारे में

बहरहाल, फिल्म 'जन नायकन' के बारे में बात की जाए तो इस फिल्म में थलापति विजय लीड रोल में हैं. ये तमिल भाषा की पॉलिटिकल-एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक्टर ने एक पुलिस वाले का रोल प्ले किया है, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते दिखाई देते हैं. इसका निर्देशन एच विनोथ ने किया है. इसमें विजय के साथ बॉबी देओल और पूजा हेगड़े जैसे कलाकार अहम रोल में हैं.