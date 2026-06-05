AC में दिखें ये 5 संकेत तो तुरंत रहें सतर्क, वरना हो सकता है ब्लास्ट का खतरा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एसी का अधिक गर्म होना या अजीब आवाजें खतरे का संकेत हैं।

AC Safety Tips: गर्मी में काफी लोगों के घरों में एसी चल रहा है. हाल फिलहाल में AC ब्लास्ट होने की काफी खबरें सामने आई हैं. AC चलाते समय इसलिए हमें सावधानी बरतने की ज्यादा आवश्यकता है. आज हम आपको बताएंगे कि किन संकेतों को देखकर आपको सख्ती बरतने की जरूरत है क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते है तो आग लगने का खतरा हो सकता है.



1.एसी में जलने की बदबू आना

अगर आपके एसी में से जलने की बदबू आ रही या तार के जलने जैसी बदबू आए तो ये इलेक्ट्रिकल खराबी का एक इशारा है ऐसा कुछ भी होने पर तुरंत अपना एसी चेक करवाए ये खराबी का संकेत हो सकता है.

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2.कूलिंग का कम होना

अगर आपका एसी कूलिंग कम कर रहा है या गर्म हवा दे रहा तो ये संकेत गैस लीक या कंप्रेसर खराब होने का भी एक संकेत है इसलिए आपको सावधानी बरतनी है.

3.स्पार्क का होना

एसी में अगर आपके हर एक समय पर स्पार्क हो रहा है या फिर एसी ऑन ऑफ करते वक्त MCB ट्रिप होने का संकेत दिखे तो समझ जाइए ये वायंरिग खराब होने का संकेत है.

4.एसी का ज्यादा गर्म होना

अगर आपका एसी जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है तो तुरंत उसे किसी टेक्नीशियन को दिखाए ऐसा अक्सर तभी होता है जब एसी पर ज्यादा लोड पड़ता है.

5. अजीब आवाजें आना

अगर आपके भी एसी से अजीब सी आवाजें आती है तो उसे नजरअंदाज ना करें. आउटडोर यूनिट से खड़खड़ाहट जैसी कुछ आवाजें आती है तो आपको सतर्क होने की जरूरत के साथ अपने एसी को तुरंत बंद कर दें और सर्विस करवाए. ये कुछ संकेत होने पर अपने एसी को बंद करलें और साथ ही साथ अच्छे से उसकी सर्विस करवाए

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